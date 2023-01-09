Gazimağusa Belediyesi'ne borçlar 31 Ocak'a kadar cezasız ödenebilecek
Gazimağusa Belediyesi, belediyeye ait borçlarını cezasız ödemek isteyenlerin en geç 31 Ocak Salı gününe kadar ödemelerini yapabileceğini açıkladı.
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Gazimağusa Belediyesi, belediyeye ait borçlarını cezasız ödemek isteyenlerin en geç 31 Ocak Salı gününe kadar ödemelerini yapabileceğini açıkladı.
Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, halkın geçmiş yıllara ait vergi borçlarını Gazimağusa Belediyesi Gelirler Şubesi’ne başvurabileceğini belirtti.
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