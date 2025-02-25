Gazimağusa Belediyesi'nden önemli bir adım

Gazimağusa Belediyesi iş birlikleri ile hayata geçirmek için hazırlandığı projeler sayesinde tarihi Mağusa Surları’nı dünya ile buluşturuyor.

Turizm başkenti konumundaki Gazimağusa’da yüzyıllar boyunca ayakta kalmayı başaran tarihi surlar, Gazimağusa Belediyesi öncülüğünde Turizm Bakanlığı ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi iş birliğinde hayata geçirilecek proje ile artık daha yakından görülebilecek.

Gazimağusa’yı ziyaret eden turistlerin şehirde hem daha fazla zaman geçirebilmesi için hem de Mağusa’nın eşsiz tarihi dokusunu daha yakından görebilmesi için hendek turları düzenleniyor.

Surları yakından görmek isteyen turistler, oluşturulan rota ile hendek içerisinden ister yürüyerek isterse de Canbulat Kapısı’nın oradan kalkacak olan golf araçları ile eşsiz tarihi dokuyu deneyimleyebilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay turizme yönelik bu yeni projenin detaylarını açıkladı. Uluçay açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

‘’Gazimağusa'yı ziyaret eden turistlerin hem şehrimizde daha çok zaman geçirmesi hem de şehrimizin benzersiz tarihi dokusunu daha iyi deneyimlemeleri için yakın zamanda önemli adımlar atmayı planlıyoruz. Turizm Bakanlığımız ve tüm paydaş sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde şehrimize gelecek turist kafilelerinin fotoğraflarda 1. Nokta olarak belirtilen durakta otobüslerden inip, 2. Nokta olarak belirtilen merdivenlerden tarihi hendeğin içerisine inmesi ve 3. Nokta olarak belirtilen Ak Kule giriş kapısından şehre giriş yapmasını hedefliyoruz. Alternatifli olarak hendek boyunca yürüyüş yapmak isteyen turistler için tam hendek turu, yürümeyi tercih etmeyecek kişiler için de fotoğraflarda 4. Nokta olarak belirttiğimiz Canbulat Kapısı’nın oradan kalkacak golf arabaları olmasını planlıyoruz. Hedefimiz başta esnafımız olmak üzere tüm şehrimizin turizm pastasından alacağı payı daha da artırmak olacak. Bu konudaki hayalimizi paylaşan ve yakın iş birliği yapan Turizm Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu'na, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba'ya, Eski Eserler Ve Müzeler Dairesi Gazimağusa Bölge Amiri Elif Karaca'ya, ekibiyle birlikte emeğini esirgemeyen Mağusa Kaleiçi Restorasyon ve Kültürel Miras Sorumlumuz Hüseyin Küçüksu'ya çok teşekkür ederim.’’