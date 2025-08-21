Gazimağusa Belediyesi’nden Laguna bölgesine kanalizasyon yatırımı

Gazimağusa Belediyesi, 4. Etap Kanalizasyon Hatları Yapım İşleri kapsamında Laguna bölgesini kanalizasyon hattına bağlıyor.

Proje için Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Binbir Cons. Ltd. Direktörü Erdim Oras arasında protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 90 gün içinde tamamlanacak projeyle Laguna bölgesinin kanalizasyon ihtiyacı karşılanıp, aynı zamanda Gazimağusa Türk Maarif Koleji de kanalizasyon ağına dahil edilecek.

Bedeli 4 milyon 500 bin TL (+ KDV) olup, belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirilecek proje, Gazimağusa Belediyesi Kanalizasyon İşleri Şubesi’nde görevli mimar ve mühendisler kontrolünde tamamlanacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gazimağusa’nın altyapı sorunlarını çözmek adına yatırımların süreceğini ifade ederek, söz konusu projenin kentin daha sağlıklı bir çevreye kavuşması açısından önemli olduğunu vurguladı.