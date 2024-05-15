Gazimağusa Belediyesi yeni aracı alımına gidiyor

Gazimağusa Belediyesi, Belediye Meclisi kararıyla bünyesine yeni iş araçları alıyor.

Gazimağusa Belediyesi CTP Meclis Grubu'ndan yapılan açıklamada, UBP'li Meclis üyerlerinin 'ret' oyu vermesine rağmen, kararın oy çokluğuyla yürürlüğe girdiğini belirtti.

Belediye bünyesine 3 adet su tankeri, 3 adet vidanjör, 2 adet salon araç, 2 adet mini van ve 2 adet arkası açık van alınacak.

Gazimağusa Belediyesi CTP Meclis Grubu'nun açıklaması şöyle:

"13 Mayıs 2024 Pazartesi akşamı gerçekleşen VI. Gazimağusa Belediyesi Meclis Toplantısı'nda bölümlerin ihtiyaç duyduğu, listede de görebileceğiniz, araçların alımı için İhale Komisyonu'na OY ÇOKLUĞU ile yetki verilmiştir.

Araçların alınması için İhale Komisyonu'na yetki verilmesine CTP Meclis üyeleri olumlu oy kullanırken, UBP Meclis üyeleri RET oyu kullanmıştır.

Tüm engelleme girişimlerine rağmen, kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda, her kuruşun hesabını verebilme prensibi ile hareket etmeye ve kentimizi iyileştirmeye devam edeceğiz."