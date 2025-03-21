Gazimağusa Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası'nda bir dizi etkinlik düzenledi

Gazimağusa Belediyesi, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins ve dernek üyeleri, Gazimağusa’daki yaşlı bakım evlerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında bakım evi sahiplerinin ihtiyaç ve talepleri üzerine görüş alışverişinde bulunulurken, bakım evi yaşlılarına müzisyen gençler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Sosyal Destek Hizmetleri Birimi hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyor

Gazimağusa Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Birimi hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Etkinlikler kapsamında, İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri, 18-20 Mart tarihleri arasında mandala ve tabak boyama atölyeleri gerçekleştirirken, sağlıklı atıştırmalıklar etkinlikleri ile sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekildi.

Bugün ise Gazimağusa’daki Suriçi Hendek’te yürüyüş etkinliği düzenlendi. 24 Mart Pazartesi günü ise İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri için “Anımsama Terapisi” etkinliği yapılacak.

Uluçay: “Kentimizin en büyük değerleri için çalışmaya devam edeceğiz”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, toplumun büyük bir kısmını oluşturan yaşlı kesimin hayatlarının bu dönemini huzurlu, kaygısız ve sosyal hayatın içinde keyifle geçirmesi gerektiğini belirterek, “Onlar, kentimizin hem hafızası hem de en büyük değerleridir” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Belediyesi ve Sosyal Destek Hizmetleri Birimi’nin, kentin yaş alan kesimi ile yakından ilgilendiğini ve özellikle evde yaşlı bakımı ile bakımevleri konusunda birçok çalışma yürüttüklerini kaydeden Uluçay, “Kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, hayatımızın en kıymetli değerleri olan yaşlılarımız, bizim için geleceğe ışık tutan birer kaynaktır. Kentimizin en büyük değerleri için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Jenkins: “Öncelikli çözüm her ilçede bir gündüz bakımevi”

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins ise Yaşlılara Saygı Haftası’nın, ülkedeki yaşlı nüfusunun sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak açısından önemli olduğunu söyledi.

Jenkins, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşlıların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşaması için gerekli yasanın eksik olduğunu belirterek, dernek olarak belediyelerle projeler yürüttüklerini ve özel bakım merkezleri ile huzurevleri yasasının takipçisi olduklarını söyledi.

Toplumun yaşlı nüfusunun güvenli bir yaşam sürdürebilmesi için yerel yönetimlerin önemine de dikkat çeken Jenkins, yerel yönetimlerin desteğiyle her ilçede bir gündüz bakımevi kurulmasının, en acil ihtiyaçlardan biri olduğunu ifade etti.

Gazimağusa Belediyesi personeline ve Başkan Süleyman Uluçay’a bu konudaki çalışmaları, hassasiyetleri ve iş birliklerinden dolayı teşekkür eden Jenkins, dernek ile belediye arasındaki iş birliğini güçlendirecek projeler üzerinde görüşmelerin devam ettiğini belirtti.