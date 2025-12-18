Gazimağusa Belediyesi vergi borçları ile belediye alacaklarının 30 Aralık'a kadar cezasız ödenebileceğini duyurdu

Gazimağusa Belediyesi 2023 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ait vergi borçları ile belediye alacaklarının 30 Aralık Salı gününe kadar cezasız ödenebileceğini duyurdu.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, yürürlüğe giren Yasa Gücünde Kararname doğrultusunda, yükümlülere kolaylıklar tanındığı belirtildi ve düzenlemeden yararlanmak isteyen yükümlülerin 30 Aralık Salı günü mesai bitimine kadar başvurularını tamamlamalarının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunulmaması halinde sağlanan indirim ve ödeme kolaylıklarından yararlanılamayacağı da ifade edildi.

Düzenleme kapsamında, vergi asılları, belediyelere ait asli alacaklar, bunlara bağlı cezalar ile gecikme zamları ve faizlerde indirimler uygulandığı kaydedilen açıklamada, "Borçların peşin ya da taksitli olarak ödenmesine olanak sağlanmaktadır. Uygulama ile hem vatandaşlara mali kolaylık sunulması hem de kamu alacaklarının etkin şekilde tahsil edilmesi amaçlanmaktadır” denildi.

Borcu bulunan vatandaşların herhangi bir hak kaybı yaşamamak için başvuru sürecini geciktirmeden tamamlamaları istenen açıklamada, detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için belediyenin ilgili birimlerine müracaat edilebileceği kaydedildi.