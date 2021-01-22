Gazimağusa Belediyesi Tuzla’da asfaltlama çalışmalarına başladı

Gazimağusa Belediyesi, asfalt işleri ihalesi kapsamında Tuzla’daki sokaklarda asfalt dökümüne başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, elektrik, telefon ve su altyapısı tamamlanmış olan Tuzla’daki Güller Sokak ve Osman Gökçe Sokak’ta kötü durumdaki eski asfaltın kemirilerek kaldırılmasından sonra asfalt döküm işlemi yapıldı.

Tuzla’daki çalışmaların ardından belirlenen program çerçevesinde asfaltlama gereken yolların dökümüne diğer bölgelerde de devam edilecek. 7 km’lik yola tekabül eden 9 bin tonluk asfaltın döküleceği çalışmalar, Salih Köroğlu Construction Ltd tarafından yürütülüyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, konuya ilişkin açıklamasında, uzun süredir üzerinde çalıştıkları asfaltlama çalışmalarının, su, elektrik ve telefon altyapıları tamamlanmış olan sokaklarda başladığını ifade ederek, diğer tali yollarda da asfaltlama işlemi yapılacağını söyledi.

Arter, Gazimağusa Belediyesinin öz kaynaklarından karşılanacak 9 bin tonluk asfalt ihalesinin toplam maliyetinin 3 milyon 342 bin TL olacağını ve çalışmanın 6 ayda tamamlanacağını kaydetti.