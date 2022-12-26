Gazimağusa Belediyesi meclis üyeleri
Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyeleri de açıklandı.
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Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyeleri de açıklandı. Buna göre; Gazimağusa Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:
(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)
CTP- MİNE KARACA
CTP- ÖZKAN OZA
CTP- ARZU ABİÇ
CTP- HÜSEYİN ARANIR
CTP- RAMADAN KÜÇÜKSU
CTP- MÜGE EVRAM
CTP- UFUK UMAY
CTP- ERHUN ŞAHALİ
CTP- HÜSEYİN MANİK
UBP- İBRAHİM KÖROĞLU
UBP- TURGUT YENAĞRALI
UBP- CEM YABABA
UBP- MEHMET EKŞİCİ
UBP- TOLGA YAVUZ
UBP- ÖZGÜR DEDEOĞLU
UBP- YENAL GARABLİ
DP- HAKAN BORATAŞ
YDP- ŞÜKRÜ DEMİRBAŞ
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Etiketler : gazimağusa belediyesi