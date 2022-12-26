Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyeleri de açıklandı. Buna göre; Gazimağusa Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:

(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)

CTP- MİNE KARACA

CTP- ÖZKAN OZA

CTP- ARZU ABİÇ

CTP- HÜSEYİN ARANIR

CTP- RAMADAN KÜÇÜKSU

CTP- MÜGE EVRAM

CTP- UFUK UMAY

CTP- ERHUN ŞAHALİ

CTP- HÜSEYİN MANİK

UBP- İBRAHİM KÖROĞLU

UBP- TURGUT YENAĞRALI

UBP- CEM YABABA

UBP- MEHMET EKŞİCİ

UBP- TOLGA YAVUZ

UBP- ÖZGÜR DEDEOĞLU

UBP- YENAL GARABLİ

DP- HAKAN BORATAŞ

YDP- ŞÜKRÜ DEMİRBAŞ