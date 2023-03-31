Gazimağusa Belediyesi ile İMO arasında “Hızlı Deprem Tarama Projesi” protokolü imzalandı

Gazimağusa Belediyesi ile KTMMOB’ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) arasında Hızlı Deprem Tarama İş Birliği Protokolü imzalandı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu’nun imzaladığı protokol kapsamında vatandaşların başvurusu üzerine veya Belediyenin riskli olarak gördüğü bölge ve binalarda Hızlı Deprem Tarana Yöntemi ile binalar değerlendirilerek, risk durumu sahiplerine iletilecek.

Belediye tarafından pazartesi günü başlatılması beklenen çalışmaya İMO teknik destek verecek.

Çalışmada ilk etapta kentteki yapılarla ilgili ön çalışma yapılarak, bilgi toplanacak ve yapıların risk dereceleri ortaya çıkarılacak.

Gazimağusalılar , internet üzerinden www.gazimagusabelediyesi.org sayfasından dolduracakları forum ile veya Belediyenin İmar Birimi’ne tapu belgeleriyle birlikte gelerek dolduracakları basılı forumlar ile binalarının sağlamlık testini talep edebilecek.

Uluçay: "Bugüne kadar 38 başvuru aldık"

Gazimağusa Belediyesinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, son dönemde depreme dayanıklı binaları ve binaların yapı denetimiyle ilgili İMO’nun önemli çalışmalar yürüttüğüne değinerek, bugün depreme dayanıklılıkla ilgili İş birliği konusunda İMO’yla protokolün imzalanmasıyla Gazimağusa’da binaların denetimlerinin standart içinde yapılması ve İMO’nun teknik imkanlarından Gazimağusa’nın da yararlanmasının sağlanacağını ifade etti.

Uluçay, taramayla ilgili olarak bugüne kadar 38 başvuru aldıklarını belirterek, “Protokolü imzladıktan sonra arkadaşlarımız pazartesi günü çalışmaya başlıyorlar” dedi.

Uluçay, bazı yerlerde isteğe bağlı, bazı binalarla ilgili de belediyenin alacağı kararlarla denetimlerin yapılacağını, bazı bölgelerde gözle görülür sıkıntılı alanlar bulunduğunu, bunlarla ilgili başvuruları beklemeden çalışma yapacaklarını ifade etti.

Yağcıoğlu: "Belediyemizle birlikte Mağusa kentimizi hızlı bir tarama yöntemiyle riskli yapıları tespit etmek amacıyla bu iş birliğini imzalıyoruz”

İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu da, iş birliğinin kapsamından söz ederek, İMO’nun hazırladığı veri tabanı ve sistemle belediye personeli tarafından hızlı tarama yöntemiyle binalara risk sıralaması, risk puanlamasının yapılacağını anlattı.

Yağcıoğlu, protokol sonrasında, inşaat mühendisi veya teknik elemanların sahaya gidip inşaatın yanından yaklaşık 4-5 sayfalık forumla sorulara aldıkları cevapların veri tabanına girilmesiyle binaların risk sıralamasının oluşturulacağını ifade etti.

Yağcıoğlu, "Belediyemizle birlikte Mağusa kentimizi hızlı bir tarama yöntemiyle riskli yapıları tespit etmek amacıyla bu iş birliğini imzalıyoruz” dedi.

Yağcıoğlu sorulara verdiği yanıtlarda, Gazimağusa Belediyesi ile yaptıkları protokolde, taleplerin belediyeye geleceğini, vatandaşın talep ettiği binalara tarama yapacaklarını, İMO olarak teknik destek vereceklerini, insan kaynağına ihtiyaç olma ihtimaline karşı bunu sağlamak üzere protokole koyduklarını söyledi.

Yağcıoğlu, onaylanan Belediyeler Değişiklik Yasasında yapı denetiminin mecburi hale geldiğinin altını çizerek, “ Bize zaten mecburiydi, şimdi artık belediyeler de bunu istemek zorunda kalacak” dedi.

Yağcıoğlu, “Yapı denetimi mekanizmasında belediye denetleyeni denetleyecek. İdari denetlemedir aslında, boşluk bırakmayacak” dedi.

Eryaşar: "Önce gözle görülür riskli binalardan başlayacağız"

Gazimağusa Beldiyesi Proje, Bayındırlık ve İmar Şubesi Amiri Abide Başman Eryaşar da, protokolü yaptıktan sonra öncelikli olarak mevcut binaların depreme dayanıklılıklarının ölçüleceğini kaydetti.

Belediyeye yapılan başvuruları değerlendireceklerini söyleyen Eryaşar, önce gözle görülür riskli binalardan başlamayı düşündüklerini ifade etti.

1974’ten sonra hiç bakım yapılmayan binalar, eski binalar bulunduğunu söyleyen Eryaşar, “Eski binalar ve gözle görülür binalardan başlamayı düşünüyoruz” dedi.

2019 yılı Nisan ayından itibaren yapı denetimini başlattıklarını söyleyen Eryaşar, binaların en azından başlama aşamasında mimar ve ilgili tüm mühendislerin kontrolünde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Eryaşar “ Yeni uygulama ile İMO belediye iş birliğinde binaların yapımının projeye uygunluğunun ayrıca belediye tarafından da denetiminin yapılacağını, iki taraflı denetleme ortaya çıkacağını ve denetimin daha güvenilir olacağını belirtti.

Haber:Yılmaz Yakar (TAK)