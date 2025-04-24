Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulunda etkinlik düzenlendi

Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, 2 ve 3 yaş grubu çocuklar, eğitmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları dans gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Ailelerin katılım gösterdiği etkinlikte miniklerin sahne performansları büyük alkış aldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın yurt dışı programı nedeniyle etkinliğe Belediye Asbaşkanı Hüseyin Manik katıldı.

Manik, miniklerin heyecanına ortak olurken, ailelerle de bir araya gelerek bu anlamlı günü kutladı.

Kreş ve Anaokulu Müdürü Fatma Dere, konuşmasında tüm ailelere katılımları için teşekkür etti.

Dere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günün, çocukların neşesiyle daha da anlam kazandığını vurgulayarak, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

4 yaş grubu ve Anaokulu öğrencileri, hazırladıkları gösterileri yarın sergileyerek bayram sevincini sürdürecek.