Gazimağusa Belediyesi, 19 ayda 58 yeni araç aldı

Gazimağusa Belediyesi, araç filosuna 58 yeni araç kattı.

Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamada, Belediye 19 ayda bir milyon 200 bin sterlin değerinde araç alımı yapıldığı aktarıldı.

Hizmetlerin gerektiğin gibi verilebilmesi amacıyla, Belediye’nin 19 ayda araç filosuna 58 araç kattığının kaydedildiği açıklamada, 2023’te 515 bin 961 sterlin, 2024’te 699 bin 631 sterlin olmak üzere toplam bir milyon 200 bin sterlin değerinde araç alımı yapıldığı belirtildi.

Temizlik Birimi’ne 26 araç alındı

Alınan araçlarla ilgili detayların da paylaşıldığı açıklamada, temizlik birimine 8 sıkıştırmalı çöp kamyonu, 3 kamyonet, 3 açık kamyon, 2 skip kamyonu, 2 dozer, 1 de vinç kollu kamyon, 4 elektrikli süpürge aracı, 2 vakumlu süpürge aracı ve 1 elektrikli vakumlu temizleme makinesi alındığı açıklandı.

Açıklamada, Bayındırlık Birimi’ne 1 damperli kamyon, 1 açık kamyon, 1 dozer, 1 su tankeri; Park-Bahçe Birimi’ne 1 kamyonet, 1 salon araç, 2 motosiklet; Su İşleri Birimi’ne 2 çift kabin açık van, 1 çift kabin jeep, 1 açık van, 1 dozer; Sağlık Birimi’ne 2 çift kabin jeep, 2 araç üzeri ULV Cihazı, 1 kasap kamyonu; İmar Birimi’ne 1 çift kabin araç; Bakım Onarım Birimi’ne 1 kapalı küçük van, 1 vinçli kamyonet, 1 minibüs; Kanalizasyon Birimi’ne 1 vidanjör; tarihi yerleri restorasyon ekibine 1 kapalı van alındığı aktarıldı.

Ana binadaki çeşitli birimler ve Magem’lerde kullanılmak üzere 7 salon aracın da alındığının belirtildiği açıklamada, ihale bedeli tahmini 669 bin 500 sterlin olan 23 aracın daha alınması için karar alma, 1 aracın ise ihale sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ihale ile belediye çalışanlarına yaptırılan üzerinde belediye logosu olan fosforlu kıyafetlerin kullanılmaya başlandığı da duyuruldu.