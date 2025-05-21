“Gazetecilik suç değildir!”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Bekirpaşa Lisesi’nde dün sabah saatlerinde Özgür Gazete ve Kıbrıs Gerçek muhabirlerine yönelik yapılan polis müdahalesine ilişkin açıklama yaparak, basın özgürlüğünün ve anayasal hakların ihlal edildiğini belirtti. Sendika, okul müdürünün talebiyle basın mensuplarının polis tarafından engellenmesini ve haklarında dava okunmasını eleştirdi.

Açıklamada, Bekirpaşa Lisesi’nde sınıfların kilitlenmesiyle ilgili gelişmeleri ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın (KTOEÖS) açıklamasını kamuoyuna aktarmak amacıyla okulda bulunan gazetecilerin, halkın haber alma hakkı doğrultusunda görevlerini yerine getirmeye çalıştığı vurgulandı. Ancak okul müdürünün basını okuldan uzaklaştırmak için polis çağırdığı, polis ekiplerinin ise "yasadışı amaçla mala girmek ve/veya mülke tecavüz" iddiasıyla gazetecilere dava okuduğu ifade edildi.

Basın-Sen, okul müdürünün davranışını “kamu yöneticisi olmanın sorumluluğundan uzak, demokratik bilinçle bağdaşmayan” şeklinde niteledi. Müdürün “adeta bir mülk sahibi edasıyla” davrandığını belirten sendika, bu tutumun anayasal hakların ihlaline ve polis tarafından gerçekleştirilen keyfi müdahaleye zemin hazırladığını kaydetti.

Ayrıca olayın ardından karakola giden sendikanın avukatı Cansu N. Nazlı'nın da bazı polis memurları tarafından “izinsiz açıklama yapamayacağı” belirtilerek tehdit edildiği ve hakkında işlem yapılabileceğinin söylendiği açıklandı.

Basın-Sen açıklamasında, Anayasa’nın 26. maddesinin basın özgürlüğünü güvence altına aldığı hatırlatılarak, devletin bu özgürlüğü korumakla yükümlü olduğu vurgulandı. “Basın, ifade özgürlüğünün örgütlü ve kamusal temsilidir” denilen açıklamada, basına yönelik her müdahalenin yalnızca gazetecilere değil, topluma yöneltilmiş bir sansür girişimi olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Sendika, yaşananların açık bir anayasa ihlali olduğunu vurgulayarak, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye çağrıda bulundu: “Görevini kötüye kullanan, basın emekçilerine gözdağı vermeye çalışan ve ifade özgürlüğünü ihlal eden tüm polis memurları hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır. Gazetecilik suç değildir."