"Gazetecilerin keyfi bir şekilde tutuklanması demokratik değerlerin yitirilmesi anlamına gelir"

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, son dönemde gazetecilerin keyfi şekilde tutuklanması ve hapis cezası ile karşı karşıya bırakılmasının demokratik değerlerin yitirilmesi anlamına geldiğini söyledi.

'Basın Özgürlüğü Günü' dolayısıyla açıklama yapan Kıbrıs Türk Barolar Birliği, toplumun bilgilendirilmesi için kamu yararına yayın yapan gazetecilerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Yapılan açıklamada "Daha özgür koşullarda meslek icra edebilmeleri için dayanışma dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz" ifadeleri de kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Basın özgürlüğü, demokrasinin gelişmesi ve toplum içerisinde yerleşmesi için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Anayasa tarafından korunan en temel insan hakları arasında sayılması yanında, sansür edilemeyeceği de net olarak belirtilmiştir.

Son dönemlerde gazetecilerin mesleki faaliyetleri sebebiyle keyfi şekilde tutuklanması ve hapis cezası ile karşı karşıya bırakılması, basın emekçileri başta olmak üzere toplumun geneli açısından demokratik değerlerin yitirilmesi anlamına gelir.

Hâlbuki etik kurallar çerçevesinde, hakikati eğip bükmeden ve toplumun bilgilendirilmesi için kamu yararına yayın yapan gazetecilerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerekir.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak, Kıbrıs’ta 135 yıl önce Kıbrıslı Türk Ahmet Emin Efendi tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in anısına kutlanan 11 Temmuz Basın Günü vesilesi ile, tüm basın emekçilerini kutlar, daha özgür koşullarda meslek icra edebilmeleri için dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz.