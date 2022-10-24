Gazetecileri görünce kazalı araca binip kaçtı

Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasına iki araç karıştı, bir araç yol kenarındaki refüje çıkarken, diğer araç, sürücü tarafından ‘kaçırıldı’.

Gazetecilerin olay yerine gitmesinin ardından, yol ortasında dağılmış vaziyette duran ND 448 plakalı araç, sürücüsü olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından çalıştırılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

‘Air bag’ sistemi ve lastikleri patlayan araçla trafiğe giren şahıs, vatandaşların şaşkın bakışları arasında Sanayi Bölgesi’ne doğru giriş yaptı, ardından da gözden kayboldu.

Olayla ilgili polisten henüz resmi açıklama yapılmadı.