Gazeteciler, Cumhurbaşkanlığı önünde

BASIN-SEN ve gazeteciler, YENİDÜZEN yazarı ve Kanal SİM programcısı Serhat İncirli’ye yönelik yapılanlara tepki göstermek adına Cumhurbaşkanlığı önünde…

Basın emekçileri, özelde Cumhurbaşkanlığı’ndan çıkarılan YENİDÜZEN yazarı ve Kanal SİM programcısı Serhat İncirli, genelde ise tüm basın emekçilerine yapılmış olan harekete tepki gösteriyor.

Eyleme, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, HÜR-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, GÜÇ-SEN, KAMU-SEN, ÇAĞ-SEN, KOOP-SEN, VERGİ-SEN, DAÜ BİR-SEN, TIP-İŞ, BES, DAÜ-SEN, TEL-SEN destek veriyor.

Eylemde ortak açıklamayı okuyan Basın Sen Yayın ve Propaganda Sekreteri Pınar Barut, son yıllarda ifade özgürlüğü ve basın mensuplarına karşı itibarsızlaştırmanın ayyuka çıktığını söyledi, gazetecilerin karalama, ötekileştirme ve fikirleri dolayısıyla iyi-kötü gazeteci yaftalamalarına maruz kaldığını dile getirdi.