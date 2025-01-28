Gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker, 'bilirkişi soruşturmasında' gözaltına alındı

Gazeteci Barış Pehlivan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suçlamalarda bulunduğu bilirkişi S.B. ile yaptığı telefon görüşmesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Barış Pehlivan ile Halk TV'nin ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlamalarıyla başlatıldığı belirtildi.

Halk TV, soruşturma kapsamda Barış Pehlivan'ın Halk TV'nin İstanbul'daki binasında, programın sunucusu Seda Selek'in İstanbul'da, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in de Ankara'da gözaltına alındığını aktardı.

Pehlivan'ın S.B. ile yaptığı telefon görüşmesi Halk TV'de yayımlanmıştı.

Özel sokaklarda protesto çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV yayınına bağlanarak, parti olarak bugüne kadar birçok toplumsal mitingi örgütlediklerini belirtti ve "Ama insanların artık sel olup bu sokaklara akması lazım. Onlar bizi sindirmeye çalışıyor. Oysaki biz gücü birbirimizden verebiliriz" dedi.

Özel, gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili hukukçuları da görevlendirdiklerini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Toplantımızı yarıda keserek tüm yöneticilerimiz ve İlçe Başkanlarımızla Halk TV önüne gidiyoruz" diye yazdı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü de Halk TV önüne giderek gözaltına alınan gazetecilere destek vereceklerini duyurdu.

İBB Başkanı İmamoğlu, iki gazetecinin gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi ve "Türkiye yeni bir 'Dokunan Yanar' dönemine girmiştir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Hakikati açığa çıkarmak gazetecilerin birincil sorumluluğudur. Gazetecilik faaliyetinden suç unsuru yaratmaya çalışmak halkın haber alma hakkına saldırıdır" dedi ve gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İmamoğlu hangi suçlamalarda bulundu?

İmamoğlu, Pazartesi günü Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısında kendisi ve CHP'li belediyelerle ilgili davalara bakan bilirkişi S.B. hakkında suçlamalarda bulundu.

İmamoğlu, S.B.'nin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde kendisi hakkında açılan dava dosyası için "olmayan şeyleri rapora yazdığını" iddia etti.

İmamoğlu ayrıca bilirkişinin her raporunda kendisini ve CHP'li kurumları suçladığını ve "art niyetliliğinin ispatlandığını" iddia etti.

İBB Başkanı, bilirkişinin CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt belediyeleri hakkında yürütülen soruşturmalarda da yer aldığına dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, S.B.'ye yönelik sözleri yüzünden İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık, İmamoğlu'nun bilirkişiyi "Soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle etkilemeye teşebbüş etmekten" dolayı resen soruşturma açıldığını duyurdu.

Savcılık açıklamasında "Yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar" hakkında da soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği belirtildi.

İmamoğlu, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Bize yapılan her hukuksuzluğu, her adaletsizliği Türk Milletiyle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, paylaşımında ayrıca şunları kaydetti:

"Belgelerle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili de jet hızıyla soruşturma bekliyorum. Bu hukuksuz iş ve işlemleri haber yapan basın kuruluşları ve paylaşan vatandaşlar hakkında soruşturma açmak da sansürün dik alasıdır."

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise İmamoğlu'nun bilirkişi açıklamasına "Kabul edilemez bir sorumsuzluk örneği" diyerek tepki gösterdi.

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu tutum hem adaletin tarafsızlığını zedelemiş hem de yargı üzerinde baskı kurma girişimini açıkça ortaya koymuştur" dedi.

'Yalan konuşuyorsunuz'

Bilirkişi S.B., İmamoğlu'nun basın toplantısından sonra Halk TV'den Barış Pehlivan'a röportaj verdi.

Bir kısmı canlı yayında dinletilen kayıtta tüm iddiaları reddederek "Yalan konuşuyorsunuz" dedi.

S.B. ayrıca şunları söyledi:

"Ben sadece CHP davalarında değil, beni kimse bağlamaz. 2010'da Ak Parti davalarını da yaptım belediyelere, MHP'nin de yaptım. Bu olay asla seçilmiş kişi değilim."

'Turpun büyüğü senin heybenden çıktı'

İmamoğlu'nun basın toplantısı için "Turpun Büyüğü" adını seçmesi de dikkat çekti.

İBB başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözüne ithafen bu ismi seçtiklerini söyledi.

İmamoğlu, basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Turpun büyüğü senin heybenden çıktı" dedi ve şöyle devam etti:

"Aslında işin çok kolay. Bu kadar heybe sırtında taşımana gerek yok. Bu kadar yük taşıyacağına, kendini sadece milletin sandıktaki vicdanına emanet ettiğin an rahatlayacaksın. Yastığa başınızı koyduğunuzda huzurla uyumak kadar güzeli yoktur."

Erdoğan, 17 Ocak'ta AKP'nin Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı bir konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına yönelik eleştirileri hakkında şunları söylemişti:

"Sayın Özel başka yerde harami arayacağına yanındakilere baksın. Halbuki onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlarının, paniklemelerinin, ortalığı velveleye vermelerinin bir sebebi de işte bu hakikattır."

İmamoğlu hakkındaki dava ve soruşturmalar

Ekrem İmamoğlu hakkında 20 Ocak'ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri yüzünden de soruşturma açıldı.

İmamoğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alınmasını eleştirirken Gürlek hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bak başsavcı, sana söylüyorum. Biz var ya, sana hiçbir faydamız olmaz, senin zihnin çürümüş de, senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız, bunu unutma."

Başsavcılık, bu sebeple İmamoğlu'nun "tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek suçlarından" soruşturulduğunu duyurdu.

İmamoğlu hakkında Kasım 2019'da yaptığı bir açıklamada "31 Mart seçimini iptal edenler ahmaktır" sözlerinden dolayı da dava açıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada İBB başkanına 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İmamoğlu karar hakkında "Benim içi yok hükmündedir" diye konuştu.

Karara hem savcılık hem de İmamoğlu'nun avukatları itiraz etti.

İstinaf süreci hala devem eden davada kararın onanması durumunda İmamoğlu'nun belediye başkanlığının düşmesi ve siyaset yapma yasağı gündeme gelecek.

İBB başkanı hakkında ayrıca 2014-2019 yılları arasında yürüttüğü Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili de bir dava bulunuyor.

İmamoğlu, bu davada 2015'teki bir ihalede kamuyu zarara uğratmakla suçlanıyor.

Hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan İmamoğlu, suçlamaları reddediyor.

İmamoğlu'nun avukatları da Danıştay'ın lehte karar vermesine rağmen davanın açıldığını vurguluyor.

Davanın son duruşmasının 11 Nisan 2025'te yapılması planlanıyor.

İmamoğlu'nun burada hüküm giymesi durumunda da hem hapse girmesi hem de siyasetten men edilme ihtimali söz konusu.