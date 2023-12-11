Gazeteci-Yazar Başaran Düzgün’ün yeni kitabı yayınlandı: Öksüz Atlar Ülkesinde

Gazeteci-Yazar Başaran Düzgün’ün beşinci kitabı ve ilk romanı Öksüz Atlar Ülkesinde Ekinoks yayınlarından basıldı. Aynı anda Türkiye ve Kıbrıs’ta piyasaya çıkan kitap çeşitli dönemleri ve olayları kapsayan yaratıcı gerçeklik tarzında kaleme alındı. Editörlüğünü Nurper Moreket, kapak ve sayfa tasarımını Tahir Gazi’nin yaptığı 284 sayfa kitap Işık Kitapevi ve tüm kitapçılarda satışa sunuldu.

Prof. Dr Mehmet Altan kitapla ilgili “Kıbrıs’ın derinliklerindeki hikayesini duyarlı ve duygusal bir roman örgüsünün tılsımında Kıbrıslı bir kalemden okumak istiyorsanız Öksüz Atlar Ülkesinde’yi okuyun” yorumu yaptı.

Devlet Tiyatroları sanatçısı Özlem Özkaram “altı yaşında annesinin rızasıyla satılan bir çocuk, bir ada, kuşaktan kuşağa aktarılan bir ayakta kalma mücadelesi. Filim izler gibi okudum” değerlendirmesi yaptı. Kitabın önsözünü yazan Prof. Dr Nilgün Sarp gözyaşları içinde okuduğunu belirtti. Gazeteci-Yazar Mustafa Karaalioğlu’nun değerlendirmesi ise şöyle: “Hayatın ne getireceği bilinmez ama bazen bütün ihtimallerin ötesinde heyecan vericidir. Onu en çok heyecan verici kılan ise bir gün yolları kesişecek insanların imkânsız coğrafyalarda birbirlerinden habersiz başlayan yürüyüşleridir. Hayat onları bir yerden başka yere; bazen mutluluk içinde bazen de tarifsiz acılarla sürüklerken kader ağlarını örer. Bu yüzden bazılarının hayatı roman olur. Öksüz Atlar Ülkesi işte bu bazılarının romanı… Başaran Düzgün kurgusunu ve hikâyesini hayatın bilinmezlerle dolu yürüyüşünün üzerine attığı ağla yakalıyor. Gazeteci titizliğiyle ve aynı anda bir tarihçi hassasiyetiyle hikâyeyle yüzleşecek kadar gerçekçi ama ne gerçekçi! Bir paçası olduğu Ada’nın acılı yıllarını anlatırken, kalemini iniş ve çıkış anlarında cesurca kullanıyor.

Kıbrıs’ın entelektüelleri tarihten süzülerek Ada’yı var eden bütün kültürleri çok iyi bilirler. Başaran Düzgün de onlardan birisidir ve birçok romanın hikâyesini zihninde taşıyor. Taşımakla kalmıyor…. Acı, keder, aşk, kahır, çaresizlik ve ölümü dağılan imparatorluğun dört bir yana savurduğu insanları Kıbrıs sahnesinde anlatıyor. Bir yandan anlatıyor, bir yandan da benzer hikâyelerin tanığı veya kahramanı olan herkesi sahneye alıyor.”

BAŞARAN DÜZGÜN HAKKINDA

1964 yılında Mağusa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1988 yılında Gazi Üniversitesi, Basın Yayın Yüksek Okulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında Devrimci Gençlik Derneği, Üniversite Temsilciler Konseyi örgütlerinde yöneticilik yaptı, Gençlik ve Genç Kıbrıslı dergilerinin yayıncıları arasında yer aldı.

Çeşitli kültürel faaliyetlerin organizasyonunda bulundu, Bir Halk Düşmanı, Çürük Elma gibi tiyatro eserlerinin sahnesinde rol aldı. Üniversite yıllarında yazdığı öykülerini “Buğday Toprağa Düştü” kitabında topladı.

1990 yılında Yenidüzen gazetesinde başladığı muhabirliği 1994 yılında Kıbrıs gazetesinde sürdürdü. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın Emekçileri Sendikası ve Türk Ajansı Kıbrıs’ta yöneticilik yaptı. Aynı dönem, Araştırmacı-Yazar Haşmet Gürkan ile birlikte “Lambousa Krallığının Yeniden Doğuşu” kitabını hazırladı.

1996 yılında Yenidüzen Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, 1997 yılında Kıbrıs Gazetesi Yazı İşleri Müdürü oldu. Yaklaşık 2 bin makalesi arasından derlediği seçme yazılarından oluşan “Çakıl Taşları” kitabını yayınladı.

Radikal gazetesi, Türkiye’nin Sesi Radyosu, Agence France Presse’in Kıbrıs temsilciliğini yaptı. Ankara, İstanbul, İskenderiye, Brüksel, Londra, Washington ve New York’ta çeşitli konferanslarda konuşmacı olarak yer aldı. Uluslararası Gazeteciler Örgütü’nün davetiyle CNN, Washington Post ve New York Times gibi kuruluşlarda incelemeler yaptı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve İstanbul Özgür Üniversite’de dersler verdi.

Kıbrıs Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü döneminde bombalı saldırıya maruz kaldı. Yazdıklarından dolayı 10 yıl hapislik istemiyle yargılandı.

İsviçre-Bürgestock’ta yapılan Kıbrıs zirvesini izledi. Zirve sonrası Annan Planı referandumunu da kapsayan gelişmelerin yer aldığı “Pilatus’un Gölgesinde” kitabını yayınladı. Aynı kitap Türkiye’de “Kıbrıs’ta Ümit ve Hüsran” ismiyle yayımlandı.

2009 yılında Havadis Gazetesini kurdu. Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni oldu. Radyo Havadis ve Havadis Web TV’yi oluşturdu. Havadis Medya Grubu ile Fileleftheros Grubun işbirliği yapmasına öncülük etti.

Havadis Gazetesi ile birlikte yarattığı Havadis Yayınlarından çok sayıda kitabın basımını sağladı.

Hayat yoldaşı Hatice ile evlidir. Deniz ile Hasan’ın babası, Doğa ile Cemre’nin dedesidir.