Gazeteci Süleyman Ergüçlü, birinci ölüm yıl dönümünde anıldı

Kıbrıs Türk basınına önemli hizmetleriyle tanınan gazeteci Süleyman Ergüçlü, ölümünün birinci yıl dönümünde, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Ailesi, gazeteci arkadaşları ve bir dönem başkanlığını da yaptığı Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcilerinin katıldığı anma töreninde eşi Neşe Ergüçlü duygularını ifade ederken “Bir yılın sonunda yine büyük bir sevgiyle anıldığını görmek bizleri çok mutlu etti” dedi.

Kızı Hazar Ergüçlü babasıyla ilgili duygularını, “Babam bize ülkemizi sevmeyi, adaletli olmayı öğretti. Kıbrıs ve Lefkoşa aşığıydı. Umarım buralarda bir yerlerde bizi görüyordur.” sözleriyle dile getirdi.

Anma töreninde dostları ve meslektaşları da Süleyman Ergüçlü ile anılarını paylaşarak Ergüçlü’yü rahmetle andı.

Anma töreni dua okunmasıyla sona erdi.

Kıbrıs Türk basınının önemli isimleri arasında yer alan ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı ile TV Haber Müdürlüğü görevlerinde bulunan Ergüçlü, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği başkanlığı da yapmıştı. Ergüçlü’nün yayımlanmış kitapları da bulunuyor.