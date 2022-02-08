Mısır’da görev yapan RIK, Kıbrıs Haber Ajansı ve Atina Haber Ajansı muhabiri Gazeteci Nikos Katsikas öldürüldü.

Mısır gazetesi Al Ahram'a göre, Mısırlı yetkililer Katsikas'ı tanıyan ve cinayetle sonuçlanan bir soygun vakasını araştıran bir gıda dağıtımcısını tutukladı.

Kahire merkezli tanınmış bir kıdemli gazeteci olan Katsikas, RIK, Kıbrıs Haber Ajansı ve Atina Haber Ajansı muhabiriydi.

Katsikas aynı zamanda Kahire'deki Yunan Kültür Merkezi'nin başkan yardımcısıydı.