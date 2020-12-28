Gazete Duvar'ın iddiası: Maraş'a karşı Ercan teklifi

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, şubat ayında yapılacak 5+1 zirvesinde Maraş konusunda KKTC'ye bir teklif hazırladığı öne sürüldü. İddiaya göre Kıbrıslı Rumlar, Maraş'ın Türk yerine BM denetiminde açılması karşılığında Ercan Havalimanı’nın da BM kontrolü altında uluslararası uçuşlara açılmasını önerecek. KKTC basını ise bu teklifin şimdiden reddedildiğini yazdı.

Kıbrıs’ta 1974 yazından beri kapalı tutulan, bir bölümü Kıbrıs Türk tarafınca tek taraflı olarak açılmaya başlanan ve sivillerin ekimden beri belirli saatlerde kısmen gezebildiği 'kapalı' Maraş, 2020 yılına damga vurmaya devam ediyor. Güneydeki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Maraş'ın BM denetiminde açılması karşılığında Ercan Havalimanı'nı da BM idaresinde açma teklifini değerlendirdiği belirtildi.

Kıbrıs Rum ve Türk medyasına yansıyan son bilgilere göre, Kıbrıs Rum tarafı, Şubat 2021'de gerçekleştirilmesi planlanan gayrı resmi 5+1 Kıbrıs Zirvesi öncesinde, Türk tarafının yeni Maraş adımının önüne geçmeyi planlıyor. Maraş meselesini Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) çerçevesinde ele alan Kıbrıs Rum tarafı, bu çerçevede 1990’lardan beri Kıbrıs meselesinin gündeminde yer alan bir fikri canlandırmayı hedefliyor.

'TÜRK YÖNETİMİ YERİNE BM' ŞARTI

Kıbrıs Rum tarafınca şu ana dek yalanlanmayan bu iddiaya göre, Maraş'ın BM idaresi altında eski sakinlerine açılması karşılığında Ercan Havalimanı’nın BM kontrolü altında uluslararası uçuşlara açılması planı gündemde. Rum tarafının planı çerçevesinde, KKTC’yi Türkiye’ye bağlayan ve şu an inşası devam eden yeni Ercan Havalimanı, Larnaka ve Baf Havalimanları'yla beraber Kıbrıs’ı dünyaya bağlayan üçüncü havalimanı statüsüne kavuşacak. Rum tarafı söz konusu planı, Maraş’ın sivil kullanıma Türk yönetimi yerine BM denetiminde açılması şartıyla gündeme taşımaya hazırlanıyor.

'TEKNİK AYRINTILAR İNCELENİYOR'

Lefkoşa’nın güneyinden gelen son bilgilere göre, şu an kadar resmi doğrulama gelmese de, Nikos Anastasiadis liderliği bu plan üzerinde yoğun mesai harcıyor, teknik detayları inceliyor. Ercan’ın uluslararası uçuşlara açılması meselesi, Kıbrıs özelinde çetrefilli bir mesele olan FIR Hattı (uçuş bilgi bölgesi) çerçevesinde özel olarak ele alınıyor.

KIBRIS POSTASI: KKTC REDDETTİ, MARAŞ DOĞALGAZ KOZU OLARAK GÖRÜLÜYOR

KKTC merkezli yayın yapan Kıbrıs Postası gazetesiyse, Kıbrıs Türk tarafının, Maraş'ı BM yönetimine devretmek istememesinden dolayı bu teklifi reddettiği bilgisini paylaştı. Haberde, 'Kıbrıs Türk tarafının Maraş'ın statüsünü artık kapalı değil açık olarak değerlendirdiği', bu nedenle önem açısından doğalgaz konularıyla birlikte andığı ve gaza karşılık bir koz olarak düşündüğü yorumu yapıldı.

Adanın kuzeyindeki kaynaklar, Kıbrıs Türk tarafının an itibarıyla dikkatini gayrı resmi zirveye ve ‘eşit egemenlik’ ilkesinin dillendirilmesine odakladığını belirtti.