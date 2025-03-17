Gayrıresmi Kıbrıs Konferansı başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Cenevre’de yer gerçekleşen gayriresmi Kıbrıs toplantısı başladı.

Genişletilmiş gayriresmi toplantı, Cenevre saatiyle 19.00'da (Kıbrıs saatiyle 20.00) Intercontinental Hotel’de BM Genel Sekreteri’nin heyet başkanları için verdiği akşam yemeğiyle başladı.

Yemek öncesi, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar otele giriş yaptığı sırada yabancı gazetecilerin soruları üzerine “Geçmişi unutup geleceğe bakalım” dedi.

Yemek öncesinde BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty'yi kapıda karşıladı.

İki ayrı masa olacak şekilde düzenlenen yemekte, baş masada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Yardımcısı Rose Mary DiCarlo, Kıbrıslı liderler Ersin Tatar ve Nikos Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty yer aldı.

Diğer masada da Liderlerin Özel Temsilcileri Güneş Onar ve Menelaos Menelaou, BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Yunan bakan yardımcısı ve İngiliz yüksek komiseri Michael Tatham hazır bulundu.