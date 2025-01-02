Gayrimenkul Bağışı Nedir? Nasıl Yapılır?

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Gayrimenkul veya tapuda bağış yöntemi, ilgili taşınmaz gayrimenkulun ihtiyaç sahibine bağışlanmasını ifade eder. STK’lar aracılığıyla yapılan tapu bağışından önce bağışı yapacak kişinin bilmesi gereken bazı detaylar söz konusudur. İşte STK’ya gayrimenkul bağışı yapmadan önce bilinmesi gerekenler!

Gayrimenkul Bağışı Yapmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Gayrimenkul bağışı, vakıf gelirlerini karşılamak ve ihtiyaç sahiplerine tapu bağışlamak amacıyla yapılan bir bağıştır. Bu bağış yöntemi, kâr amacı gütmeyen STK’larda yer alarak vakfın gelirlerine kaynak oluşturmayı içerir. Bağış yapacak kişinin bağışa konu olan taşınmaz ile ilgili hukuksal güvence vermesi gerekir.

Gayrimenkul bağışının kabul edilmesi için ilgili tapunun birden fazla hissedarının olmaması önemlidir. Ayrıca pek çok STK’nın istediği şartlardan biri olarak miras, ipotek veya şerh-haciz ile ilgili bir sorunun olmaması gerekir. Bağışlanacak gayrimenkulun imar açısından yeşil alan, sit alanı, belediye veya güvenlik alanı içerisinde bulunmaması şartı aranır. Gayrimenkul bağışı yapacaksanız ilgili tapunun belli bir bedel üzerinden kiralanmaya veya satın alınmaya uygun olması da istenir. STK’ların belirlediği gayrimenkul bağış şartlarını karşılamanız durumunda ilgili tapuyu STK’ya bağışlayabilirsiniz.

Kimler Gayrimenkul Bağışlayabilir?

Tapu bağışında bulunacak kişinin karşılaması gereken şartlardan biri 18 yaşını doldurmaktır. Aynı zamanda tapunun kendi üzerine yapılması ve herhangi bir usulsüz durumun olmaması gerekir. Gayrimenkul bağışı için tapunun üzerinde şerh, haciz veya ipotek olmaması şartı da aranır.

Tapu Bağış Türleri Nelerdir?

STK’larda yer alan gayrimenkul bağış kendi içinde birkaç çeşide ayrılır. Gayrimenkul bağışında bulunmak isteyenlerin tapu bağış türlerini bilmelerinde yarar vardır. Şartsız, vasiyet yoluyla veya intifalı şekilde tapu bağışı gerçekleştirebilirsiniz. Şartsız gayrimenkul bağışında, bağışçı tarafından herhangi bir vergi veya harç ödemesi yapılmaz. Tapu sicil müdürlüğüne giderek gayrimenkulun tapusunu ilgili STK’ya intikal ettirmek yeterlidir.

Vasiyet yoluyla yapılan gayrimenkul bağışında ise noterden vasiyetname tanzim edilir. Yapılan bu bağışta, bağışçı menkul ya da gayrimenkul mallarının kuruma hangi şartlarla kalmasını istediğini noterde belirtebilir. Vasiyetname tanzim edilirken "Akli Melekeleri Yerindedir" raporu ile birlikte iki tanık gerekir.

Gayrimenkul bağışında intifa hakkı ise bağışçının çıplak mülkiyetinin seçilen STK’ya devredilmesini içerir. Bağışçı vefatına kadar ilgili gayrimenkulda oturabilir veya kiraya verebilir fakat gayrimenkulu satamaz ya da devredemez. Ayrıca bağışa konu olan gayrimenkulun üzerinde yapının esasını değiştirecek yenilikler yapma yetkisi de yoktur. Bağışçının vefat etmesi durumunda ise gayrimenkuldeki intifa şerhi kaldırılarak ilgili gayrimenkulu kullanma hakkı ilgili STK’ya geçirilir.

Gayrimenkul Bağışı Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul bağışını gerçekleştirmenin yolu, tapuda bağış kabul eden STK’lardan birini tercih etmektir. Mehmetçik Vakfı, LÖSEV, Yeşilay, Darüşşafaka Cemiyeti gibi kurumlar, tapu bağışını kabul eden STK’lar arasında yer alırlar. Güvendiğiniz STK’lardan birini tercih ettikten sonra kurumun belirlediği şartlara da göz atmanız gerekir. İlgili şartları karşılamanız durumunda tapuda bağış işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Tapuda bağış işlemi, gerekli belgeleri temin ederek Tapu ve Kadastro Müdürlüğü aracılığıyla yapılır. Resmi usullere göre düzenlenen tapu bağışı için bağışlanacak taşınmaza ait tapu belgesi ve belediyeden alınan emlak beyan değer belgesi gerekir. Ek olarak bağış yapacak kişinin fotoğraflı T.C kimlik kartı ile birlikte son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı da istenen belgeler arasında yer alır.