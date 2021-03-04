“Gayri Resmi Beşli Buluşma Öncesinde Sol”
“Gayri Resmi Beşli Buluşma Öncesinde Sol” konulu İki Toplumlu Zoom Toplantısı yarın akşam yapılıyor.
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“Gayri Resmi Beşli Buluşma Öncesinde Sol” konulu İki Toplumlu Zoom Toplantısı yarın akşam yapılıyor.
Konusu “Gayri Resmi Beşli Buluşma Öncesinde Sol” olarak belirlenen toplantıda AKEL’den Stefanos Stefanu ve CTP’den Asım Akansoy konuşacak.
Üç dilde yayımlanan davetiyeye göre toplantı, yarın akşam saat 19:00-21:00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Ayrıca sunum ve tartışmaların Türkçe-Yunanca çeviri ile yapılacağı açıklandı.
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Etiketler : ctp, kıbrıs müzakereleri, akel, asım akansoy, Stefanos Stefanu