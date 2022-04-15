Gave’de “Festive Weekend"
Crafts & Vintage Bazaar ve Gave işbirliği ile bu kez Alsancak Gave isimli mekanda iki günlük festival düzenliyor.
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Gave ve Crafts & Vintage Bazaar işbirliği ile düzenlenecek olan etkinlik Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek.
Açıklama şöyle:
“Gave'nin meydanında, bu kez Easter ve Baharı karşılama heyecanıyla buluşuyoruz!
Kıbrıs kültürünün kucaklayıcılığı ve samimiyetini, Bahar Festivali havasıyla bütünleştiriyoruz.
Crafts & Vintage Bazaar ekibiyle düzenlenecek olan yerel tasarım ürün satış standlarımızın yanı sıra, birbirinden özel sokak yemeklerinin ve Gave çeşitlerinin keyifini çıkaracağız!
Standlar ve Günlük Program
Crafts & Vintage Bazaar Standları: 16 & 17 Nisan
Çağın Çolak Burger: 16 Nisan & 17 Nisan
artyzan.kitchen: 16 Nisan
Take Eat Easy: 17 Nisan
Canlı Müzik:
16 Nisan – KİWİ 17:00-19:00
17 Nisan – KİWİ 17:00-19:00”
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