Gave’de “Festive Weekend"

Gave ve Crafts & Vintage Bazaar işbirliği ile düzenlenecek olan etkinlik Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek.

Açıklama şöyle:

“Gave'nin meydanında, bu kez Easter ve Baharı karşılama heyecanıyla buluşuyoruz!

Kıbrıs kültürünün kucaklayıcılığı ve samimiyetini, Bahar Festivali havasıyla bütünleştiriyoruz.

Crafts & Vintage Bazaar ekibiyle düzenlenecek olan yerel tasarım ürün satış standlarımızın yanı sıra, birbirinden özel sokak yemeklerinin ve Gave çeşitlerinin keyifini çıkaracağız!

Standlar ve Günlük Program

Crafts & Vintage Bazaar Standları: 16 & 17 Nisan

Çağın Çolak Burger: 16 Nisan & 17 Nisan

artyzan.kitchen: 16 Nisan

Take Eat Easy: 17 Nisan

Canlı Müzik:

16 Nisan – KİWİ 17:00-19:00

17 Nisan – KİWİ 17:00-19:00”