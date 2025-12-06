GAÜ’de “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinliği gerçekleşti

GAÜ İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Beşeri Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu‘nun (BRT) da destek verdiği ortak etkinliğe; Cumhuriyet Meclisi Milletvekili Alişan Şan, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Dr. Günay Kibrit, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi ile Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, GAÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Ali Poyraz Gürson, GAÜ Genel Sekreteri Aylin Ayhan ve diğer üst yönetim üyeleri başta olmak üzere; Fakülte dekan ve yüksekokul müdürleri, akademik ve idari kadro, fakültelerin öğrencileri ile diğer konuklar katıldı.

GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde geçtiğimiz günlerde yapılan etkinlikte, ‘Tekerlekli Sandalye Dans Performansı’ (Yeliz Güllü), ‘Sevgi Her Engeli Aşar’ Sahne Performansı (Hasan Cengiz Sayılı) ile ‘Küçük Bir Adım, Koskoca Bir Takım’ belgeseli de (Yön. Doç. Dr. Muharrem Özdemir) katılımcılara sunuldu. Programda, TBMM Milletvekili Serkan Bayram’ın da görüntülü mesajı da ayrıca paylaşıldı. Etkinlik ile Girne Amerikan Üniversitesi’nin de; ülkemizdeki engelli bireylerin, ‘mümkün olabilecek’ en mutlu ve rahat bir hayat yaşayabileceği statü ile topluma tam ve etkin katılımının sağlandığı, kapsayıcı ve engellerin aşıldığı konuma vereceği destek, bir kez daha seslendirildi.