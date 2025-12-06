Mağusa’da “Kıbrıs’ta İklim Değişikliği ve Taşkınlar” semineri
Her Daim Doğa Dostları Grubu ve TOVAD, Mağusa Bandabuliya’da “Kıbrıs’ta İklim Değişikliği ve Taşkınlar” konulu seminer düzenledi.
Her Daim Doğa Dostları Grubu, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu ve Toplumsal Varoluş Derneği (TOVAD) tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ta İklim Değişikliği ve Taşkınlar” konulu seminer bu sabah gerçekleştirildi.
Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ’un sunduğu seminer Mağusa Bandabuliya’da yer aldı.
Seminerin sonunda Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ tarafından Dr. Bertuğ Akıntuğ’a teşekkür belgesi sunuldu.
