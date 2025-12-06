Kamu-İş 37 yaşında

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kamu-İş’in kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kamu-İş’in sendikal mücadelede önemli bir yeri olduğunu belirten Serdaroğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Sendikanın, üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesinin yanında, toplumsal olaylara gösterdiği dayanışma ve duyarlılık ortadadır. Sendikamız emek mücadelesinde, sokakta, müzakere masasında, üyelerinin haklarını korumak için her zaman en önlerde yer alacaktır. ‘Bir’ olduğumuz sürece varız ve bunun bilinciyle her zaman üyemizin yanındayız.

Kamu-İş yönetimi olarak koşullar ne olursa olsun tutarlı ve ilkeli bir duruş sergilemeye çalıştık. Sorumluluklarımızdan ve kırmızı çizgilerimizden asla ödün vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bizlerin mücadelesi adaletsizliği ortadan kaldırmak ve sürdürülemeyen bu sistemi değiştirmektir.”