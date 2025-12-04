Lefkoşa Uluslararası Festivali, 2025’i birçok farklı kültürü-sanat etkinliğiyle uğurlayacak

Yıl içinde gerek Kıbrıs’tan gerekse yurtdışından sanatçı ve toplulukların katılımıyla aylık olarak düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri ile başkent Lefkoşa’nın sanatsal yaşamına ciddi bir canlılık getiren Lefkoşa Uluslararası Festivali, 2025 yılını da birçok farklı etkinlikle uğurlayacak. Çocuklara yönelik Christmas etkinliklerinin de yer alacağı Aralık ayı programında konserlerden tiyatro oyunlarına, çocuk gösterilerinden multimedya gösterisine birçok etkinlik yer alıyor.



PROGRAM

4 Aralık Perşembe (Saat 20:30)…. "Büyükannem Kyriakou" Tiyatro Gösterisi (NİF-Paralimni Belediyesi’nin ilk ortak yapımı olan ve Andreas Nicolaides'in yönettiği bu tiyatro oyunu,gösteri dünyası, Kıbrıs şarkılarının ve adanın müzik geleneğinin sembolü haline gelen Kyriakou Pelagia'nın hayatını bir biyografi olarak değil, kolektif bir hafıza olarak ele alıyor. Bizi dans etmeye, acıyı kucaklamaya ve kutlamaya çağıran bir ses olarak sahnede olacak.



10 Aralık Çarşamba (Saat 16:00 ve 17:30)…..NOEL Kutlaması: Kıbrıs Senfoni Orkestrası ve "Suzy'nin Noel Yolculuğu: İlahiler Dünyası" adlı çocuklara özel gösteri( Tüm aile için ritim, sevgi ve sihir dolu, kalpleri ısıtmak için tasarlanmış bir müzik macerası olan şenlikli konser.)



12 Aralık Cuma(Saat 20:30)…. Panayiotis Loizou "Two Worlds" Albüm Konseri( #UNDER30 programı kapsamında kendi kendini yetiştirmiş söz yazarı Panayiotis Loizou, albümü ile gelenekselle çağdaş yeni yüzyıl arasında köprü kuran umut verici yeni seslerden biri olarak sahnede olacak. Şarkı sözü ve müzik yazan, gitar ve Girit lavtası çalan, derin kültürel köklere sahip olan sanatçı, müziğin bir sınıfta başlamadığına, ancak dinlemeye, hissetmeye, hayal kurmaya, şarkı söylemeye ve yaratmaya cesaret edilen her yerde başladığına inanıyor.



16 Aralık Salı, saat 20:30…. Anna Avramidou Piyano Konseri(Klasisizmden Empresyonizme uzanan müzikal yolcuğun programı: J. Haydn-Do Majör Sonat, Hob XVI 48, L.v.Beethoven-Mi Bemol Majör 4. Sonat, op.7, C. Debussy-Üç Prelüd, R. Schumann-Karnaval op.9.)



23 Aralık Salı (Saat 20:30)…. Pandelis Diamantides "Pilotlar İçin Zemin Çalışmaları - Bluets" adlı ikili performansı(Bilinmeyene doğru video projeksiyon içeren görsel-işitsel bir yolculuk olan proje uluslararası üne sahip sanatçı ve elektronik müzik bestecisi Pandelis Diamantides’ın çağdaş yeni medya sanatına ışık tuttuğu bir çalışma olarak Lefkoşa’da prömiyerini yapacak.



28 Aralık Pazar(Saat 16:00-17:30), Alexandra Dariescu-“Fındıkkıran ve Ben” Multimedya Gösterisi (Dünya çapında 70.000'den fazla kişiyi büyüleyerek 2025'te çığır açan bu multimedya deneyimi, geleneği yeniden tanımlayarak klasik müzikle dijitali başarıyla buluşturuyor. Solo piyano, dans ve dijital animasyonun heyecan verici bir birleşimi olan gösteri Kıbrısta her yaştan izleyiciyle buluşacak.)



30 Aralık Salı (Saat 16:30)…. Penelope Delta’nın "Çılgın Antonis" Tiyatro Performansı (Çocukluğun bir lüks değil, bir hak olduğunu hatırlatan yapım hem gençlerin hem de yaşlıların yüreğine hitap eden, taze, içten ve canlı bir performans. Yönetmen Panayiotis Larkou ve besteci George Hadjipieris, mizah,hayal gücü,yaramazlık ve derin duygularla dolu asi Antonis ve kardeşlerini Lefkoşa’ya getiriyor)Festival Organizatörleri: Lefkoşa Belediyesi, Nicosia For Art

Festival sponsorları: OPAP Cyprus, ALTIA, more.com

Ulaşım Destekçileri: Travelhouse, UCLan Cyprus, WINECORE,

Gate Twenty Two Boutique Hotel, Classic Hotel Nicosia

Medya sponsorları: DIAS Publishing & SIGMA TV, LOVE FM 100.7,

“KATHIMERINI”Gazetesi