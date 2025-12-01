Larnaka Havalimanı’nda uçak pisti pas geçti
Larnaka Havalimanı’nda dün iniş yapmaya çalışan bir uçağın, kötü hava koşulları nedeniyle pisti pas geçerek, Baf Havalimanı’na iniş yaptığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, yolcuların burada uçak içerisinde bir süre bekletildiğini ve hava koşulları uygun hale geldiğinde, uçağın yeniden havalanarak Larnaka Havalimanı’na indiğini yazdı.
