DAÜ Endüstri Mühendisliği’nde şeref ve yüksek şeref sertifika töreni düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Endüstri ve İşletme Mühendisliği Programlarında 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde başarı göstererek şeref ve yüksek şeref belgesi almaya hak kazanan öğrencileri için sertifika töreni ve kokteyl düzenledi.

Mühendislik Fakültesi’nde düzenlenen törenle, başarı sertifikası almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri bölüm öğretim üyeleri tarafından takdim edildi.

Bölüm tarafından yapılan açıklamada, sertifika almaya hak kazanan öğrenciler tebrik edilerek, elde edilen bu başarının, öğrencilerin disiplinli ve özverili çalışmalarının bir sonucu olduğu vurgulandı. Söz konusu açıklamada, bu tür başarıların öğrencilerin kariyer yolculuklarına önemli katkılar sağlayacağı ve onları gelecekteki hedeflerine bir adım daha yaklaştıracağı ifade edilerek tüm katılımcılara teşekkür edildi.