Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali'nde karma karikatür sergisi

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği'nin organizasyonu, Lefke Belediyesi'nin katkıları ve birçok sivil toplum örgütünün desteği ile düzenlenen 8. Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali yoğun etkinlik programı ile 28 – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında Lefke şehrinde gerçekleştirildi.

Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali'nde şiir buluşmaları, edebiyat söyleşileri, atölye çalışmaları, kültürel etkinlikler ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği'nin karma karikatür sergisi yer aldı. 29 Kasım 2025 tarihinde, Lefke Bandabuliyası'nda açılan "Gazze ile Dayanışma ve Çözümsüz Kıbrıs" isimli karma karikatür sergisinde, Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı Tamer Öncül ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tozakı birer açılış konuşması yaptılar. Mustafa Tozakı, konuşmasında, sponsör bulunması halinde, 2026 yılından itibaren Fikret Demirağ'ın portrelerinden oluşacak uluslararası karikatür sergisi açabileceklerini belirtti.

Lefke Bandabuliyası'nda açılan karma karikatür sergisinde Arif A. Albayrak, Cemal Tunceri, Dolgun Dalgıçoğlu, Elif Atamaz, Hüseyin Çakmak, M. Serhan Gazioğlu, Musa Kayra, Mustafa C. Azizoğlu, Mustafa Tozakı, Serkan Sürek ve Zafer Tutkulu'ya ait toplam 50 adet karikatür yer aldı.