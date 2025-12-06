Ercan’da uyuşturucuyla yakalanan zanlılar 3 gün tutuklu kalacak

Ercan Havalimanı'nda meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlılar E.B ve M.O, mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Bilal Altun olayla ilgili bulguları aktardı. Altun, 5 Aralık 2025 tarihinde saat 12.00 raddelerinde, Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapmak isteyen zanlılar E.B (E-36 Turist) ve M.O’nun üzerinde (E-38 Turist) Narkotik Dedektör Köpeği Pamir'in tepki vermesinden sonra arama yapıldı.

Polis, zanlıların üzerinde ve eşyalarında huzurlarında yapılan aramada tasarruflarında içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını ve suçüstü tutuklandıklarını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlılardan izahat istendiğinde itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiklerini bu ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emare alınan maddelerin analize gönderileceğini belirterek ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.