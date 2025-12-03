Stavros Lantsias’ın zihninden ve büyülü ellerinden bu kez de “Waving Hands” çıktı

Murat OBENLER

Ünlü Kıbrıslı piyanist ve besteci Stavros Lantsias’ın kendi bestelerinden oluşan “Waving Hands" adlı yeni albümünün Kıbrıs tanıtımını Lefkoşa Uluslararası Festival (NİF) Kapsamında Lefkoşa Belediye Tiyatrosu salonunda yaptı.

İkiz kızlarının doğumundan ilham alan derin kişisel çalışma, babalık sevincinin, hayatın gücünün ve varlığın hassaslığının ve masumiyetinin müzikal bir itirafı olarak sanatseverlere ulaştı.

Piyano, kontrabas, bateri ve kemanın muhteşem uyumu

Piyano ve melodika icra eden Lantsias'a Kontrabasta Michalis Kalkani,bateride Michalis Kapilidis, kemancı Nikos Pitta ve çellist Robertas Grod eşlik etti.

Lantsias düzenlemelerini de kendisinin yaptığı şarkıları öncesinde şarkıların yaratım süreciyle ilgili de bilgi verirken gecede sanatçının daha önceki albümlerinden de şarkılar icra edildi. Lantsias program sonrasında hayranlarına Agro Music’ten yayınlanan plak ve CD’lerini de imzaladı.