Girne'de pazar günü ‘Yılbaşı Şenliği’ düzenleniyor
Girne Belediyesi’nin katkılarıyla Bellapais Inner Wheel Kulübü tarafından pazar günü ‘Yılbaşı Şenliği’ düzenleniyor.
A+A-
Girne Belediyesi’nin katkılarıyla Bellapais Inner Wheel Kulübü tarafından pazar günü ‘Yılbaşı Şenliği’ düzenleniyor.
Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Pazarı’nda yapılacak etkinlik, saat 10:00 – 17:00 arasında ziyaretçilere açık olacak. Etkinlikte, hediyelik eşyalar, müzik ve eğlence, çocuk aktiviteleri, yiyecek–içecek stantları ve çeşitli sürprizler yer alacak.
Bu haber toplam 187 defa okunmuştur
Etiketler : girne belediyesi