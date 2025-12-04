Lefkoşa19 °C

Girne'de pazar günü ‘Yılbaşı Şenliği’ düzenleniyor

Girne Belediyesi’nin katkılarıyla Bellapais Inner Wheel Kulübü tarafından pazar günü  ‘Yılbaşı Şenliği’ düzenleniyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Pazarı’nda yapılacak etkinlik, saat 10:00 – 17:00 arasında ziyaretçilere açık olacak. Etkinlikte, hediyelik eşyalar, müzik ve eğlence, çocuk aktiviteleri, yiyecek–içecek stantları ve çeşitli sürprizler yer alacak.

