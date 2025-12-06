“Yıllardır aynı çocukların doğum günü pastalarını hazırlamak mutluluk verici”

Levent ÖZDAĞ

Alice Home ile başlayan pastacılık serüveni şimdilerde Girne Eziç Peanuts’un hemen yanında yer alan Vola Kafe’de devam eden Mesadet Uysal iş yaşamını ve hedeflerini anlattı.

Uysal, “Pastacılık sektörünün en büyük sorunu kontrolsüz şekilde büyümesidir. Çok yerler açılıp batıp kapatıyor, bu üzücü bir konudur. Bu ülkede kendi başına bir şeyler yapmak çok zor” diye ekliyor.

“Kontrolsüz büyüme pastacılığı küçülttü”

Pastacılık alanında yıllardır emek veren Alice Home’un kurucusu Uysal, bugün Eziç Restoran bünyesinde pasta danışmanlığı yapıyor, sektörün kontrolsüz büyümesinin en temel sorun olduğuna dikkat çekti. “Bu ülkede kendi başına bir şeyler yapmak zor” diyerek hem kişisel yolculuğunu hem de pastacılığın geldiği noktayı anlattı.

Hobiden profesyonelliğe…

Evde hobi olarak pasta yapmaya başladığını, ürünlerinin beğenilmesi üzerine sipariş almaya geçtiğini anlatan Uysal, 2017’de Alice Home’u açarak profesyonel adım attı. Pandemi döneminde işletmeyi kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Uysal, “2021’den sonra beş yıl boyunca online çalıştım. Her şeyi tek başıma yapmaktan bunaldığım için bir arayışa girdim” dedi. Bu süreç, Eziç Restoran ile yollarının kesişmesine ve danışmanlık görevine taşındı.

Vola’da yeni bir hayat

Şu anda Vola’da yeni tatlar ve reçeteler geliştirdiğini, aynı zamanda Eziç’lerin doğum günü ve tasarım pastalarını hazırladığını belirten Uysal, deniz kenarındaki yeni mekanın kısa sürede ilgi gördüğünü söyledi. “Konumu ve ortamı çok sevildi” ifadelerini kullandı.

“Kafe açma hayali kontrolden çıktı”

Sektördeki kontrolsüz büyümeye dikkat çeken Uysal, “Günümüzde herkesin hayali işinden ayrılıp kafe açmak oldu. Kimsenin hayaline karışmam ama kontrolsüz şekilde açılan yerler ak ve karayı seçilmez hale getirdi. Sektör fazla büyüdüğü için pasta küçüldü. Çok yer açılıyor, batıyor, kapanıyor; bu üzücü” değerlendirmesini yaptı. Destek olmadan kendi işini sürdürmenin güçlüğünü de ekledi.

“Mutlu bir iş bana yetiyor”

Büyük hedefler yerine işinden aldığı tatmini önemsediğini vurgulayan Uysal, ekip çalışmasının kendisine iyi geldiğini söyledi: “Birinden destek görmek ve bölüşerek iş yapmak zevkini yaşıyorum.”

Alice Home’un kendisini sektörde görünür kıldığını belirterek, yıllardır aynı çocukların doğum günü pastalarını hazırlamanın manevi değerini de paylaştı.