GSI ve EastMed projeleri AB listesinde

AB Komisyonu, pazartesi günü yaptığı duyuruda, aralarında “GSI” ve “EastMed” projelerinin de yer aldığı 235 projeyi ortak ve karşılıklı çıkar projesi ilan etti.

Politis ve diğer gazeteler, İsrail - Kıbrıs Cumhuriyeti - Yunanistan arasında deniz altı elektrik kablo döşemesi projesi olan “GSI” ve Doğu Akdeniz’de bulunan doğal gaz yataklarından çıkarılacak doğal gazın Avrupa’ya taşınmasını öngören “EastMed” projelerinin AB’nin listelediği projeler arasında yer aldığını ve bu projeler için “Avrupa’yı Bağlama Mekanizması” isimli fondan finansman talep edilebileceğini vurguladı.

Haberde, AB Komisyonu’nun açıklamasına geniş şekilde yer verilirken listenin kesin onaylanmasının ise üye devletlerle iş birliğini güçlendireceği yorumunda bulunuldu.