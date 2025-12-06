UKÜ, UI GreenMetrics sıralamasındaki yerini duyurdu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), UI GreenMetrics sıralamasında Dünya’da 55’inci, Avrupa’da 22’nci, Türkiye’de 3’üncü ve Kıbrıs’ta 1’inci sıraya yerleşti. Üniversiteleri sürdürülebilirlik açısından değerlendiren, sıralayan ve yükseköğretimde sürdürülebilirliği küresel düzeyde ön plana çıkarmayı amaçlayan UI GreenMetrics sıralaması, üniversitelerin küresel iklim değişikliği, enerji verimliliği ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaştırma konularına odaklanma konusunda farkındalık yaratma amacı ile 2010 yılında hayata geçmişti.

2018 yılında, Kıbrıs’ın kuzeyinde UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması’na girmeyi başaran ilk üniversite olan UKÜ, geçtiğimiz yıl 64. sıradayken, elde ettiği başarıyı daha da geliştirerek dünyanın en sürdürülebilir 55’inci üniversitesi olmaya layık görüldü.

Çevre dostu projeleri ve sürdürülebilirlik yaklaşımı ile dikkat çeken UKÜ, Kıbrıs adasındaki en sürdürülebilir üniversite olma ünvanını korurken, bu başarısı ile Avrupa’da 22’nci sıraya yerleşerek sürdürülebilir bir kampüs konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilirlik konusunda öğrencilere yol göstermek, yaşayarak öğrenmeyi teşvik etmek ve kampüsümüzü daha yeşil, daha enerji verimli bir hale getirmek hedefindeyiz” ifadelerine yer verdi.