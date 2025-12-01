Güneyde tarım arazilerine güneş parkı kurulmasının yasaklanması önerisi
Kıbrıs’ın güneyinde değeri yüksek olan tarım arazilerine, kontrolsüz yapılaşmanın önüne geçilebilmesi maksadıyla güneş parkı kurulmasının yasaklanması için AKEL tarafından yasa önerisi sunulduğu bildirildi.
Alithia gazetesi, adanın güneyindeki tarım arazilerinin büyüklüğünün 1 milyar 355 milyon 600 bin metrekare (135 bin 560 hektar) olduğunu ve her 1 megavat gücündeki güneş parkı için 1,5-2 hektarlık alan gerektiğini yazdı.
Gazete, güneyde 957 megavat kapasiteli, 334,95 megavat gücünde elektrik üreten güneş parkları bulunduğunu ve bunların yaklaşık 5 milyon 24 bin 250 ile 6 milyon 699 bin metrekare arasında alan kapladığını kaydederek, bu alanın, tarım arazilerinin toplamının yüzde 0,37-0,49’una denk geldiğini belirtti.
Haberde, güneş parklarının tam kapasite (957 megavat) çalıştırılacak olması durumunda, tarım arazilerinin toplamının yüzde 1,05-1,41’ini kaplayacağı ifade edildi.
