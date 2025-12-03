Halk Dansları Federasyonu, CIOFF ve UFD'den Mesarya Belediyesi'ne ziyaret

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, CIOFF Kuzey Kıbrıs ve Uluslararası Festivaller Derneği (UFD), kültürel iş birliği ziyaretleri kapsamında bugün e Başkanı Ahmet Latif’i ziyaret etti.

Örgütler tarafından yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Kıbrıs Türk halk kültürünün geleceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin 2026 yılında daha geniş katılımlı, daha zengin içerikli ve uluslararası görünürlüğü artırılmış bir yapıya kavuşturulması konusunda mutabakata varıldı. Bunun Mesarya’nın kültürel mirasını uluslararası platformlara taşıyacağı ve bölgenin sanatsal kimliğini güçlendireceği belirtildi.

Açıklamada, “Halk danslarının birleştirici ruhu, kültürümüzün çok sesliliği ve yerelden evrensele uzanan sanat anlayışının konuşulduğu bu anlamlı buluşma, belediyenin desteğiyle 2026’nın kültür takvimine yeni bir soluk kazandıracak.” denildi.

Açıklamada, Mesarya Belediyesi ile kurulan iş birliğinin Kıbrıs Türk halk kültürünü gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir köşe taşı olacağı da vurgulandı.