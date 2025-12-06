Güney'de, Bakanlar Kurulu üyelerinde değişiklik
Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis’in kabinesinde değişikliğe gidildiği belirtildi.
“Fİleleftheros” internet sitesi ve diğer haber kaynakları, Bakanlar Kurulu'nda yapılan değişikliklere yer verdiler.
Habere göre, yapılan değişiklikler çerçevesinde Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına Mihalis Damianos; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Marios Musiuttas; Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığına Konstantinos Fittiris; Sağlık Bakanlığına Neofitos Haralambidis atandı.
Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Komiserliğine ise Makarios Hartsiotis atandı.
