Güney'de, Bakanlar Kurulu üyelerinde değişiklik

“Fİleleftheros” internet sitesi ve diğer haber kaynakları, Bakanlar Kurulu'nda yapılan değişikliklere yer verdiler.

Habere göre, yapılan değişiklikler çerçevesinde Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına Mihalis Damianos; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Marios Musiuttas; Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığına Konstantinos Fittiris; Sağlık Bakanlığına Neofitos Haralambidis atandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Komiserliğine ise Makarios Hartsiotis atandı.