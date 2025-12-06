Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Güney'de, Bakanlar Kurulu üyelerinde değişiklik
Güney'de, Bakanlar Kurulu üyelerinde değişiklik

Güney'de, Bakanlar Kurulu üyelerinde değişiklik

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis’in kabinesinde değişikliğe gidildiği belirtildi.

A+A-

“Fİleleftheros” internet sitesi ve diğer haber kaynakları, Bakanlar Kurulu'nda yapılan değişikliklere yer verdiler. 

Habere göre, yapılan değişiklikler çerçevesinde Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına Mihalis Damianos;  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Marios Musiuttas; Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığına Konstantinos Fittiris; Sağlık Bakanlığına Neofitos Haralambidis atandı. 

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Komiserliğine ise Makarios  Hartsiotis atandı. 

 

Bu haber toplam 213 defa okunmuştur
Etiketler : , ,