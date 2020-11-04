“Gardiyanların hepsi aynı kefeye konmamalı”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), gardiyanların hepsinin aynı kefeye konmasının doğru olmadığını belirtti.

HAKSEN’den yapılan yazılı açıklamada, dün yapılan operasyonda, bir gardiyanın çantasında uyuşturucu haplar ele geçirilmesinden dolayı, görevi layığı ile yapan kişileri bu tür olaylarla genelleme yaparak hepsini aynı kefeye koymanın doğru olmadığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Her meslekte olduğu gibi gardiyanlıkta da görevini kötüye kullananlar olacaktır. Bizler daha önce de söylediğimiz gibi bu çürük elmaların ayıklanması için her türlü çabayı sarf edeceğimizi tekrarlamak istiyoruz.

Dünya standartlarında bir cezaevi ve işini layığıyla yapan gardiyanlar için, dün olduğu gibi yarın da çalışmaya devam edeceğiz.”