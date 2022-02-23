Gardiyana 20 ay hapis cezası

Merkezi Cezaevi’nde gardiyan olarak çalışan ve cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan Hüseyin Mehmetoğlu, ‘Cezaevine yasaklı eşya sokmak ve Görevini kötüye kullanmaktan’ suçlu bulunarak 20 ay hapis cezası aldı.

Mahkemede kararı açıklayan Yargıç Murat Soytaç, sanığın uyuşturucu madde içeren hap alma ve tasarruf suçundan beraat ettiğini, “Cezaevine yasaklı eşya sokmak ve görevini kötüye kullanmak” suçlarından mahkûm edildiğini belirtti.

Hüseyin Mehmetoğlu’nun aleyhindeki ceza kararı dün açıklandı.

Gönüllü ifade vermişti…

Hüseyin Mehmetoğlu’nun 3 Kasım 2021 tarihinde cezaevine giriş̧ yaparken üzerinde yapılan aramada, sırt çantasının içinde ve siyah renk yırtık eldivenin parmaklarının içine yerleştirilmiş̧ 150 adet hap ile yakalanmıştı.

Sanık, gönüllü ifadesinde, hapları, cezaevinde uyuşturucu madde suçundan hükümlü tutuklu bulunan Esat Cabbar Gözalıcı’nın yönlendirmesiyle Mağusa’da aranan bir kişiden aldığını itiraf etmişti.

Uyuşturucu madde içeren hap alma ve tasarruf suçundan beraat eden Sanık, Cezaevine yasaklı eşya sokmak ve Görevini kötüye kullanmak suçlarından mahkûm olmuştu.

Yargıç Soytaç: “Uyuşturucu madde içeren hap alma ve tasarruf suçundan beraat etti”

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen kararı Murat Soytaç açıkladı.

Soytaç, sanığın uyuşturucu madde içeren hap alma ve tasarruf suçundan beraat ederken, Cezaevine yasaklı eşya sokmak ve Görevini kötüye kullanmak suçlarından mahkûm ettiklerini belirtti.

Sanığın maddi kazanç elde etmek amacıyla görevini kötüye kullanıp narkotik nitelikli hapları hükümlü bir tutuklu için cezaevine sokmasını aleyhine değerlendirdiklerinin altını çizen Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 20 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.