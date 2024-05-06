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GARANTİ BBVA KKTC ÜLKE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA-ÜYE İŞ YERİ PAZARLAMA YETKİLİSİ

GARANTİ BBVA KKTC ÜLKE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA-ÜYE İŞ YERİ PAZARLAMA YETKİLİSİ

GARANTİ BBVA

A+A-

Görev Tanımı;

  • POS – Üye işyeri yeni müşteri kazanımı için sahada yüz yüze müşteri ziyaretleri ile üye işyeri ürün ve hizmetlerinin tanıtımını-satışını yapmak,
  • Yeni müşteri kazanımı kapsamında, müşteri referansı üretmek, yeni pazar ve hedef bölgeleri düzenli ziyaret etmek,
  • POS kurulum sürecini müşteri bazında takip etmek, müşteri taleplerini ilgili birimlerle paylaşmak, koordine etmek ve çözümlemek,
  • POS aktivasyon çalışmalarını yönetmek, müşteri bilgilendirme ve kampanya iletişimini sağlamak,
  • Müşterilerden gelen talepleri hızlı bir şekilde karşılamak, Müşteri-Banka koordinasyonunu sağlamak,
  • POS pazar payımızı artırmak için ( adet ve hacim ) çalışmalar yapmak.

Bu pozisyonda başarılı olmak için adaylarda aradığımız olmazsa olmaz zorunlu kriterler;

  • En az Lise Mezuniyeti olan,
  • Satış konusunda kariyer yapmayı hedefleyen,
  • Tercihen bankaların ve ödeme kuruluşlarının üye iş yeri saha satış ekiplerinde minimum 1 yıl deneyimi olan,
  • Portföy oluşturma, büyütme, yönetme konusunda tecrübeli,
  • İletişim ve ikna becerisi yüksek,
  • Müşteri odaklı ve ekip çalışmasına yatkın,
  • Araştırmacı, yenilikçi,
  • Kişisel gelişime önem veren,
  • MS Office programlarını kullanabilen,
  • Seyahat engeli olmayan.

Bu ekibe nasıl birini arıyoruz?

  • Müşteri memnuniyetinin her şeyden önce geldiğine inanıyorsan,
  • Dinamik bir ortamda çalışmak sana keyif veriyorsa,
  • Etkili iletişim benden sorulur diyorsan.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvurunuzu özgeçmişinizle birlikte [email protected] ve [email protected] adreslerine iletmeniz gerekmektedir. Ek olarak https://kariyer.garantibbva.com.tr/ adresi üzerinden güncel özgeçmişinizi oluşturmanızı önemle rica ederiz.

Bu bir ilandır...

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