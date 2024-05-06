GARANTİ BBVA KKTC ÜLKE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA-ÜYE İŞ YERİ PAZARLAMA YETKİLİSİ
GARANTİ BBVA
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Görev Tanımı;
- POS – Üye işyeri yeni müşteri kazanımı için sahada yüz yüze müşteri ziyaretleri ile üye işyeri ürün ve hizmetlerinin tanıtımını-satışını yapmak,
- Yeni müşteri kazanımı kapsamında, müşteri referansı üretmek, yeni pazar ve hedef bölgeleri düzenli ziyaret etmek,
- POS kurulum sürecini müşteri bazında takip etmek, müşteri taleplerini ilgili birimlerle paylaşmak, koordine etmek ve çözümlemek,
- POS aktivasyon çalışmalarını yönetmek, müşteri bilgilendirme ve kampanya iletişimini sağlamak,
- Müşterilerden gelen talepleri hızlı bir şekilde karşılamak, Müşteri-Banka koordinasyonunu sağlamak,
- POS pazar payımızı artırmak için ( adet ve hacim ) çalışmalar yapmak.
Bu pozisyonda başarılı olmak için adaylarda aradığımız olmazsa olmaz zorunlu kriterler;
- En az Lise Mezuniyeti olan,
- Satış konusunda kariyer yapmayı hedefleyen,
- Tercihen bankaların ve ödeme kuruluşlarının üye iş yeri saha satış ekiplerinde minimum 1 yıl deneyimi olan,
- Portföy oluşturma, büyütme, yönetme konusunda tecrübeli,
- İletişim ve ikna becerisi yüksek,
- Müşteri odaklı ve ekip çalışmasına yatkın,
- Araştırmacı, yenilikçi,
- Kişisel gelişime önem veren,
- MS Office programlarını kullanabilen,
- Seyahat engeli olmayan.
Bu ekibe nasıl birini arıyoruz?
- Müşteri memnuniyetinin her şeyden önce geldiğine inanıyorsan,
- Dinamik bir ortamda çalışmak sana keyif veriyorsa,
- Etkili iletişim benden sorulur diyorsan.
BAŞVURU BİLGİLERİ
Başvurunuzu özgeçmişinizle birlikte [email protected] ve [email protected] adreslerine iletmeniz gerekmektedir. Ek olarak https://kariyer.garantibbva.com.tr/ adresi üzerinden güncel özgeçmişinizi oluşturmanızı önemle rica ederiz.
Bu bir ilandır...
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