G20 ve Avrupa ülkeleri sıralaması “KKTC” enflasyonda Avrupa birincisi (!)

Türkiye, 79,60'lık enflasyon oranı ile G20 ve Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke... Dünya genelinde ise Suriye, Sudan, Venezuela, Lübnan, Zimbabve’den sonra 6’ncı oldu. “KKTC” eğer tanınsaydı, bu listenin en tepesinde yerini alacaktı (!)



“KKTC” tanınmasa da hayat pahalılığı oranı ile G20 ve Avrupa ülkeleri arasında birinci oldu. Uluslararası ekonomi sitesi tradingeconomics.com, ülkelerin en son açıklanan enflasyon verilerini yayınladı. Türkiye, G20 ülkeleri ve Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke oldu. Dünya genelinde ise Suriye, Sudan, Venezuela, Lübnan, Zimbabve’den sonra 6’ncı sırada yer aldı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı verilerine göre Türkiye Cumhuriyeti’ndeki enflasyon yıllık 79,60'a yükseldi.



Türk Lirası kullanan KKTC’de ise İstatistik Kurumu yıllık enflasyon oranını yüzde 110,42 olarak açıkladı. Kıbrıs’ın kuzeyinin hem Türkiye, hem de diğer Avrupa ülkelerinden çok daha yüksek hayat pahalılığı oranına ulaştığı ortaya çıktı.



Birgün gazetesinin haberine göre G20 ülkeleri arasında Türkiye yüzde 79,60 enflasyon oranıyla ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi yüzde 64'lük oranı ile Arjantin, yüzde 15,9 ile Rusya, yüzde 11, 89 ile Brezilya, yüzde 9,4 ile Birleşik Krallık, yüzde 9,1 ile ABD takip etti.

Avrupa'da en yüksek enflasyon Türkiye'de



Türkiye, Avrupa ülkelerindeki en yüksek enflasyona sahip ülke oldu.

Yüzde 79,60 enflasyon oranına sahip Türkiye'yi, yüzde 31,83 ile Moldova, yüzde 21,9 ile Estonya, yüzde 21,5 ile Ukrayna, yüzde 21 ile Litvanya, yüzde 19,3 ile Letonya, yüzde 17,6 ile Belarus, yüzde 17,2 ile Çekya, yüzde 16,9 ile Bulgaristan ve yüzde 15,9 ile Rusya izledi.

Dünya sıralaması: KKTC 5’inci!



Türkiye, dünya genelinde en yüksek enflasyon sahip ülkeler arasında altıncı sırada yer aldı.

Buna göre, Zimbabve yüzde 257 ile en yüksek enflasyona sahip ülke oldu. Zimbabve'yi yüzde 210 ile Lübnan, yüzde 167 ile Venezuela, yüzde 149 ile Sudan, yüzde 139 ile Suriye takip etti.

Türkiye yüzde 79,60 enflasyon oranı ile bu ülkelerden sonra geldi ve altıncı sırada yer aldı.

Dünya ülkeleri arasındaki sıralamada ise KKTC, yıllık 110,42 enflasyon ile yine Türkiye’nin önünde yer aldı, bahsi geçen sıralamada beşinci oldu.