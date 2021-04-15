Futbolda Türk Dili Konuşan Ülkeler anlaşması imzalandı: Peki ya biz?

"Türkçe konuşan ülkeler" futbol federasyonları tarhi işbirliğine imza attı, Türkiye'nin öncülüğünde yapılan anlaşmaya Macaristan yer aldı, "KKTC" ise kapsam dışında kaldı.



Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üyesi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın Futbol Federasyonları arasında iş birliği anlaşması imzalanırken, Kıbrıs’ın kuzeyinde de Türkçe konuşulmasına rağmen herhangi bir davet olmadı.

Anlaşmaya imza atan ülkeler arasında, özel turnuvalar, maçlar ve birlikte kamplar düzenlenmesi kararı alınırken; anlaşma altyapı, eğitim, hakemlik, gelişim programları başta olmak üzere birçok sportif konuda ortak çalışmalar yapılmasını kapsıyor.

Son yıllarda ilişkilerin arttığı Türkiye Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasında son yıllarda iyi ilişkilerin artmasına rağmen TFF’nin ev sahipliği yaptığı video konferans töreninde söz konusu anlaşma imzalandı, ülke futbolu anlaşmanın dışında kaldı.

TFF ev sahipliği yaptı

TFF’nin resmi sitesinde yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu’nun ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle yapılan törende, TFF’yi Başkan Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı ve Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti.

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı’nın moderatörlüğünde yapılan iş birliği anlaşması imza törenine Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de katıldı.

Törende ayrıca Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rovnag Abdullayev, Kırgizistan Futbol Federasyonu Başkanı Kanatbek Mamatov, Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csanyi, Türkmenistan Futbol Federasyonu Başkanı Arslan Aynazarov, Özbekistan Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ravshan Irmatov, Kazakistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Azamat Aithhozhin ile diğer temsilciler online olarak yer aldı.

Nihat Özdemir: Tarihi bir anlaşmayı imzalıyoruz

İmza töreninde açılış konuşmasını TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptı. Özdemir konuşmasında şunları söyledi: “Türk dünyasındaki birlikteliğin en güzel örneklerinden, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi üyelerinin Futbol Federasyonları olarak, sportif alanda tarihi bir anlaşmaya imza atıyoruz.

Bugün, Futbol Federasyonları olarak imzalayacağımız anlaşmanın ardından, hep beraber futbol alanında da çok önemli işler yapacağımıza inanıyorum.

Futbol dünyasına ve tüm Federasyonlarımıza yeni bir heyecan kazandıracak bu anlaşma ile altyapı, eğitim, hakemlik, gelişim programları başta olmak üzere, birçok konuda ortak çalışma yürüteceğiz. Ayrıca ortak kamplar, ikili maçlar ve turnuvalar ile bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Bu anlaşma, Türkiye Futbol Federasyonu olarak 98 yıllık tarihimizin en anlamlı anlaşmalarından birisidir. Yapacağımız güç birliği ile Türk dünyasının dünya futbolunda daha da büyüyerek söz sahibi olacağına inanıyorum. En kısa zamanda bir araya gelerek, görüşmelerimizi yüz yüze yapmayı ümit ediyorum. Anlaşmanın Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.”

Konuşmaların ardından tüm ülkelerin temsilcileri anlaşma hakkındaki görüşlerini paylaşarak sözleşmeye imza attı.