Fransa Mutfağının Hikâyeli Lezzetleri

Ratatouille

Ratatouille, Fransa’nın güneyindeki Provence bölgesine ait bir sebze yemeğidir ve kökeni 18. yüzyıla kadar uzanır.

Bu yemek aslında köylü mutfağının bir ürünüdür. Provence’ta yaşayan çiftçiler yaz aylarında tarlalarında yetiştirdikleri sebzeleri (patlıcan, kabak, domates, biber ve soğan) tek tek tüketmek yerine büyük bir tencerede birlikte pişirirdi. Böylece hem hiçbir ürün ziyan olmaz hem de doyurucu bir yemek ortaya çıkardı. “Ratatouille” kelimesi Fransızcada karıştırmak veya karıştırarak pişirmek anlamına gelen touiller fiilinden türemiştir. Zaman içinde bu mütevazı köylü yemeği, Fransız mutfağının en tanınmış sebze yemeklerinden biri haline gelmiş ve bugün fine-dining restoranlarda modern sunumlarla servis edilen bir gastronomi ikonuna dönüşmüştür.

Malzemeler

1 adet patlıcan

2 adet kabak

2 adet domates

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 adet büyük kuru soğan

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı taze veya kuru biberiye

Tuz

Karabiber



Yapılışı

Patlıcan, kabak ve domatesleri eşit büyüklükte küpler halinde doğrayın. Biberleri ince şeritler halinde kesin, soğanı yemeklik doğrayın. Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın ve önce soğan ile sarımsağı birkaç dakika kavurun. Ardından biberleri ekleyip 3–4 dakika daha pişirin. Patlıcan ve kabakları ilave ederek sebzeleri orta ateşte yaklaşık 10 dakika soteleyin. Son olarak domatesleri ekleyin ve kekik, biberiye, tuz ve karabiber ile tatlandırın. Sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 10–15 dakika kısık ateşte pişirin. Servis edilirken üzerine biraz zeytinyağı gezdirilebilir. Ratatouille sıcak servis edilebildiği gibi oda sıcaklığında da tüketilebilir.

Tarte Tatin

Tarte Tatin, Fransa’nın en ünlü elmalı tatlılarından biridir ve ortaya çıkışı tamamen bir mutfak hatasına dayanır. 19.yüzyılın sonunda Fransa’nın Lamotte-Beuvron kasabasında Tatin kardeşler tarafından işletilen bir otel bulunuyordu. Otelin mutfağında çalışan Stéphanie Tatin, bir gün elmalı tart hazırlarken elmaları tereyağı ve şekerle tavada karamelize etmeye başladı. Ancak telaş içinde hamuru eklemeyi unuttu.

Hatasını fark ettiğinde hamuru elmaların üzerine kapatıp fırına verdi. Tatlı piştikten sonra kalıptan ters çevirerek servis etti. Ortaya çıkan karamelize elmalı tart o kadar beğenildi ki kısa sürede otelin imza tatlısı haline geldi. Bu nedenle Tarte Tatin bugün “ters çevrilmiş elmalı tart” olarak bilinir ve Fransız pastacılığının klasiklerinden biri kabul edilir.

Malzemeler

5–6 adet orta boy elma

120 g tereyağı

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 adet hazır tart hamuru veya milföy hamuru

Bir tutam tuz



Yapılışı