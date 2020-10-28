Fransa: Gözdağına boyun eğmeyeceğiz

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatürü ve Ankara'dan gelen sert tepkilerin ardından açıklama yapan Fransa hükümet sözcüsü, "Fransa gözdağı ve istikrarsızlaştırma girişimlerine boyun eğmeyecek, asla ilke ve değerlerinden vazgeçmeyecektir" açıklaması yaptı.

Hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 2015'te Charlie Hebdo'nun Paris bürosuna düzenlenen, büro ve çevresinde toplam 17 kişinin öldüğü terör saldırılarına atıfla, "Dramlara ve saldırılara yol açan da gazetecilere ve yazıişlerine yönelik nefret dolu ifadelerdi" dedi.

Fransa'nın radikal islamcılıkla mücadeleyi sürdüreceğini vurgulayan Attal, değer ve ilkelerin savunulmasında Fransa'nın Avrupalı partnerlerinin tam desteğine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.