Fransa dahil beş ülke, Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine uyacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine Fransa dahil beş ülke uyacaklarını duyurdu.

Euronews’ın haberine göre Fransa ve Hollanda, Netanyahu ve Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emirlerini uygulayacaklarını duyurdu. Kısa bir süre sonra Belçika ve Ürdün de benzer şekilde emirleri uygulama niyetinde olduklarını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Başkanı Josep Borrell perşembe UCM’nin çıkardığı yakalama kararına ilişkin açıklamasında kararın ‘bağlayıcı’ olduğunu vurgulayarak mahkemeye taraf olan tüm ülkelerin ‘ki buna AB’nin tüm üyeleri dahil’ kararı uygulaması gerektiğini söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da tutuklama emrine uyacaklarını duyurdu.

Kanada’nın UCM’nin ‘kurucu üyelerinden’ biri olduğunu belirten Trudeau, “Uluslararası hukuku savunuyoruz ve uluslararası mahkemelerin tüm düzenlemelerine ve kararlarına uyacağız” dedi.

UCM’den Netanyahu ve Gallant için tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.

UCM, kararın ‘insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve savaş suçları’ gerekçesiyle verildiğini duyurdu.

Netanyahu ve Gallant hakkında yeterli suç delili olduğunu belirten UCM, İsrail’in yetkilerini kabul edip etmemesinin önemli olmadığını vurguladı.

Mahkeme sivil halka saldırılar planlamakla suçlanan Netanyahu ve Gallant’ın Gazze’deki halkı bilinçli olarak aç bıraktığını, bunun da bir savaş olduğunu kaydetti.

UCM’ye taraf olan devletler tutuklama emri çıkarılması halinde şüphelileri gözaltına almakla yükümlü ancak mahkemenin herhangi bir yaptırım mekanizması bulunmuyor.

Mahkemeye Türkiye dahil 124 ülke taraf.