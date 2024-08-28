Fotomaraton heyecanı 3. Kez Başkent Lefkoşa’da yaşanacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yıltan Taşçı Akademi iş birliğinde bu yıl 3. kez düzenlenecek Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması, 7-8 Eylül tarihlerinde başkent Lefkoşa’da yapılıyor. Lefkoşa’nın belgelenmesi, tanıtımı ve fotoğraf sanatının geliştirilmesi, LTB sınırları içerisindeki kültürel değerlerin, tarihi ve turistik mekanların, şehir dokusunun ve yaşamının fotoğrafçı gözünden yansıtılması amacıyla düzenlenen yarışmaya katılmak isteyen fotoğrafçılar 2-6 Eylül tarihleri arasında başvurularını LTB Halkla İlişkiler Birimi’ne yapabilecek.



Yarışmacılar 7-8 Eylül’de Lefkoşa’yı fotoğraflayacak

Yarışmada serbest-renkli kategorisindeki fotoğraflar 12 Eylül tarihinde Mustafa Evirgen, Emel Samioğlu ve Ceyhan Özyıldız’dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınacak. Ödül kazananlar ile sergilemeye değer görülen eserlerin de yer alacağı ödül töreni ve sergi açılışı 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 19.00’da Merkez Lefkoşa Sergi Salonu’nda yapılacak.

7 Eylül 2024 Cumartesi saat 00.01 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2024 Pazar gün 00.00 saatinde sona erecek yarışmada fotoğraflar bu süre içerisinde çekilmiş olup yarışmaya teslim edilecek en az 3 en çok 5 fotoğraf, 11 Eylül 2024 Pazartesi mesai saatleri içerisinde Halkla İlişkiler Birimi’ne teslim edilmelidir.

Katılımın 300 TL olduğu yarışmayla ilgili şartname ve bilgilere www.lefkosabelediyesi.org web sitesi Etkinlikler bölümünden ulaşılabiliyor.



1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük ödülü yanı sıra “Süleyman Ergüçlü Özel Ödülü” de verilecek

Seçici kurul bu yıl 1.’lik ödülünü 10.000 TL, 2.’lik ödülünü 7.000 TL ve 3.’lük ödülünü 5.000 TL olarak belirledi. Bu yıl ayrıca bir esere de “Süleyman Ergüçlü Özel Ödülü” verilecek.