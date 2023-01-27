Forex Nedir?

Forex veya diğer adıyla döviz piyasası, alıcıların ve satıcıların bir araya geldiği ve para birimlerinin takasını gerçekleştirdiği bir piyasa olarak ifade edilebilir.

Foreign Exchange ifadesinin kısaltması olarak literatüre girmiş olan forex sözcüğü, temelde iki ülkenin para birimlerinin konvertibilitesini ifade eder. Forex piyasalarında haftanın 7 günü 24 saat alım satım işlemi gerçekleştirilebilir.

İşlem hacmi diğer piyasalara göre oldukça yüksek olan forex piyasalarında likidite oranı da bir hayli yüksektir.

Forex Piyasalarının Özellikleri Nelerdir?

Hisse senedi ve tahvil piyasalarının aksine forex piyasaları, fiziki olarak var olan piyasalar değildir. Örneğin New York Borsası’nın veya Borsa İstanbul’un binaları bulunmaktadır fakat forex piyasalarında böyle bir yapı söz konusu değildir.

Forex piyasası, dünyanın en büyük işlem hacmine sahip piyasası olarak bilinir. Forex piyasalarındaki günlük işlem hacmi, 4 trilyon doların üzerindedir.

Forex piyasaları, haftanın 7 günü 24 saat açık olan tek finansal piyasadır. Tahvil ve hisse senedi piyasalarının aksine forex piyasalarında her an döviz almak ve satmak isteyen birileri mutlaka bulunur.

Forex piyasalarının yüksek işlem hacmine sahip olması, bu piyasayı en likit finansal piyasalardan biri haline getirir. Para birimi almak ve satmak isteyen herkes bu işlemi saniyeler içerisinde tek tıkla yerine getirebilir.

Forex piyasaları, diğer finansal piyasalar tarafından baz alınabilecek şeffaflık ölçütü sağlar. Bu piyasalarda veriler harmanlanır ve bilinçli kararlar vermelerini sağlamak için yatırımcıya sunulur. Ayrıca, Forex piyasasında pek çok kişi ve kuruluş faaliyet gösterdiğinden, forex piyasalarında hile yapmak neredeyse imkansızdır.

Forex Piyasalarının Avantajları Nelerdir?

Forex piyasalarında hem profesyonel hem de acemi yatırımcılar rahatlıkla işlem yapabilir.

Finansal aracı kurumların sağladığı demo hesap özelliği sayesinde para kaybetmeden alıştırma yapılabilir.

Forex piyasalarına girmek isteyen kişiler için sayısız eğitim ve analiz videosu mevcuttur.

Forex piyasalarındaki kaldıraçlı işlem özelliği sayesinde yatırımcılar, kazançlarını oldukça hızlı bir şekilde katlayabilirler.

Kaldıraç Nedir?

Kaldıraç, küçük meblağlardaki paralarla yüksek hacimli işlemler yapılabilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. Kaldıraçlı işlemlerin temel amacı, borç olarak alınan fonlarla en yüksek oranda kazancın sağlanmasıdır. Öte yandan kaldıraçlı işlem yapmak isteyen kişiler, yüksek lotlu işlem açtıklarında sermayelerinin bir kısmını ya da tamamını kaybedebileceklerini de bilmelidirler.

Spread Nedir?

Spread, bir yatırım aracının alış ve satış fiyatı arasındaki farka verilen isimdir. Finansal aracı kurumlar, bu spread sayesinde kazanç elde etmektedir. Tıpkı diğer finansal piyasalarda olduğu gibi forex piyasalarında da spread mevcuttur. Öte yandan bazı aracı kurumlar, spreadin yanı sıra komisyon da alabilir. En uygun spread ve komisyon oranlarını sunan finansal aracı kurumları tercih etmek, yatırımlarınızın maliyetini önemli oranda düşürür.

Forex Platformları Nelerdir?

Forex piyasalarında işlem yapmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımlar; MetaTrader 4, MetaTrader 5 ve WebTrader olarak bilinir. Her yazılımın kendine has avantajları bulunur. Bu nedenle hangi yazılımın sizin için uygun olacağını deneyip görebilirsiniz. Üstelik bu uygulamaları kullanırken yazılımı dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz.